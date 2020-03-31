Число умерших от коронавируса в США превысило 3 тысячи

31.03.2020, 7:35, Новости дня

США достигли еще одной мрачной вехи в пандемии COVID-19, перейдя отметку в 3 тысячи летальных исходов. На этом фоне крупнейшие города страны взывают о помощи, в том числе с увеличением числа больничных коек.

В Нью-Йорке, Чикаго и Лос-Анджелесе мэры и губернаторы работают над созданием альтернативных больниц. Власти Иллинойса планируют превратить конференц-центр McCormick Place, крупнейший в Северной Америке, в лечебное учреждение, способное разместить до 3 тысяч пациентов с коронавирусом.

Губернатор Нью-Йорка Эндрю Куомо призвал медсестер и врачей со всей страны приехать в его штат, чтобы помочь в борьбе с эпидемией, если ситуация в их штатах не является ужасающей.

«Солдатами в этой битве являются наши медики, – сказал Куомо. – Нам нужна передышка. Передышка для медсестер, работающих по 12 часов. Передышка для врачей. Помогите нам сейчас, и мы ответим вам взаимностью».

В понедельник плавучий госпиталь ВМС США Comfort с 1000 койко-местами и 12 операционными прибыл в гавань Нью-Йорка. Уже во вторник он будет готов принимать пациентов.

«К маю число больничных коек, которые у нас есть, должно утроиться по сравнению с началом марта, – заявил в понедельник мэр Нью-Йорка Билл де Блазио. – Это трудная задача, но мы ускоряемся».

Губернатор Калифорнии Гейвин Ньюсом ранее утверждал, что штату потребуется еще 50 тысяч больничных коек. Пик эпидемии на западном побережье США ожидается через несколько недель.

Тем временем, ВОЗ принизила значение ношения масок, как меры защиты от коронавируса.

«Нет конкретных свидетельств, позволяющих предполагать, что ношение масок основной массой населения приносит потенциальную пользу. В действительности, есть некоторые свидетельства обратного в случаях неправильного ношения или закрепления маски», – заявил в понедельник исполнительный директор ВОЗ по чрезвычайным ситуациям в области здравоохранения Майк Райан.

ВОЗ утверждает, что маски нужны только людям, которые уже больны, и тем, кто за ними ухаживает.

Райан также упомянул о глобальном дефиците медикаментов и риске, с которым ежедневно сталкиваются работники на переднем крае борьбы с эпидемией.

«Сама мысль о том, что у них нет масок, ужасна», – сказал Райан.

Хотя некоторые исследователи поддерживают ношение масок и утверждают, что эффективные маски можно сделать в домашних условиях, американские Центры по контролю и профилактике заболеваний утверждают, что они не способны эффективно фильтровать воздух от мелких частиц и могут быть бесполезны, если рядом чихает или кашляет инфицированный.