 

Ученые: Коронавирус может вызвать болезнь сердца даже у здоровых людей

31.03.2020, 7:30, Разное

По итогам недавнего исследования специалистов из США, коронавирус COVID-19 несет в себе огромную угрозу для людей с заболеваниями сердечно-сосудистой системы. Тем не менее, недуг может вызвать повреждения данного органа и у абсолютно здоровых людей, что делает патоген более опасным.
Согласно статистике, смертность людей от коронавируса, у которых ранее была диагностирована гипертония, составляет свыше 10%. Впрочем, болезнь может вызвать проблемы с сердцем даже у здорового человека. Ученые уже в курсе о негативном влиянии заболевания на легкие пациентов, но о влиянии на сердце по-прежнему известно немногое. Поэтому для заполнения пробела исследователи из США изучили информацию о COVID-19 и других штаммах коронавируса – атипичной пневмонии SARS и ближневосточного респираторного синдрома MERS.

Авторы научной работы сделали вывод, что COVID-19 может нанести вред сердцу даже здорового человека без каких-либо проблем до этого. Тем не менее, в группу риска, прежде всего, входят именно люди с сердечной недостаточностью, подытожили эксперты.



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