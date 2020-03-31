Режим самоизоляции ввели в 27 регионах России

31.03.2020, 7:30, Новости дня

Власти 27 регионов РФ объявили режим самоизоляции в связи с угрозой распространения коронавируса.

К утру вторника, 31 марта, режим самоизоляции ввели: Москва, Московская область, Санкт-Петербург, Адыгея, Архангельская область, Белгородская область, Вологодская область, Волгоградская область, Иркутская область, Калининградская область, Курская область, Липецкая область, Марий Эл, Мурманская область, Нижегородская область, Новгородская область, Республика Коми, Рязанская область, Татарстан, Саратовская область, Свердловская область, Ульяновская область, Чечня, Чувашия, Якутия, Ростовская область, Калужская область, передает РИА «Новости».

В соответствии с режимом самоизоляции покидать квартиру разрешается только при необходимости обращения за неотложной медицинской помощью, при наличии прямой угрозы жизни и здоровью, для поездок на работу (если сотрудника не освободили от служебных обязанностей), для совершения покупок в ближайшем магазине или аптеке, для выноса мусора, для выгула домашних животных на расстоянии, не превышающем сто метров от места проживания.

Кроме того, вводится режим социальной дистанции – необходимо держаться на расстоянии полутора метров друг от друга. Исключением станут поездки в такси.

В РФ за последние сутки зарегистрировано 302 новых случая коронавируса, число заболевших в стране достигло 1 тыс. 836 человек. В воскресенье мэр столицы Сергей Собянин подписал указ о введении режима самоизоляции в отношении всех москвичей, после чего аналогичные ограничения стали вводить в других регионах России.

Последние данные о ситуации с COVID-19 в РФ и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.