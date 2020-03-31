 

Юлия Проскурякова рассказала о состоянии Игоря Николаева

31.03.2020, 7:30, Разное

Юлия Проскурякова рассказала, как себя чувствует ее муж Игорь Николаев, который сейчас находится на лечении в Коммунарке. Туда он попал с воспалением легких.
На сегодняшний день Игорь Николаев себя чувствует хорошо и идет на поправку. У него упала температура, но медики еще лечат у него пневмонию. В больницу он обратился сам с высокой температурой, которая не падала неделю. Также он был на дне рождении Аллы Крутой, где находился и Лев Лещенко, у которого COVID-19 все-таки подтвердился. После сдачи двух тестов у Николаева не было обнаружено коронавируса.

Стоит отметить, что после такой громкой новости о Льве Лещенко, который посетил не только день рождение, а и телепередачу Андрея Малахова, многие звезды пошли сдавать тесты на коронавирус. Пока ни у кого он не был подтвержден.



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