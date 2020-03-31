В МВД Украины назвали фейком документ про обсервацию, который запрещает прилетевшим из Катара общаться со СМИ

31.03.2020, 7:20, Новости дня

Заместитель министра внутренних дел Антон Геращенко считает, что опубликованный в СМИ документ о принудительной обсервации может быть фейком. Об этом 30 марта он рассказал в комментарии hromadske.

Журналисты 30 марта опубликовали фото документа, в котором прилетевшие из Катара украинцы обязывались уйти на обсервацию, сообщать врачам об ухудшении здоровья, а также исключить прямые контакты с другими людьми, в том числе и с представителями СМИ.

Фото: hromadske.ua

Геращенко подтвердил, что украинцев предупредили о необходимости уйти на обсервацию на 14 дней, однако заявил, что ничего не знает о пункте, который запрещает общаться с прессой.

“У меня нет такой информации, которая есть у вас. В том документе, который я видел, такого не было. Возможно, это фейк, давайте проверим”, – отметил он.

Заместитель главы МВД добавил, что нельзя выходить за пределы обсервации, встречаться с другими людьми, кроме как с остальными прилетевшими этим рейсом, но желательно не общаться вообще ни с кем, кроме как по телефону и электронным средствам связи.

Днем 29 марта украинцы, прилетевшие из Вьетнама в Борисполь, отказались отправляться в обсервацию, вырвавшись из здания аэропорта. Вечером президент Украины Владимир Зеленский заявил, что граждане, которые продолжают возвращаться в Украину на фоне распространения коронавирусной инфекции, будут обязательно помещаться на обсервацию.

Вместе с тем, hromadske сообщило, что не все люди согласны на обсервацию, некоторые из них готовы уйти только на самоизоляцию.

В Украине на 10.00 30 марта подтвердилось 480 случаев коронавирусной болезни COVID-19, 12 человек умерли, шесть выздоровели. В Украине чаще всего болеют COVID-19 люди в возрасте от 31 до 40 лет.

Вспышка коронавирусной инфекции COVID-19 началась в конце 2019 года в Китае. 11 марта Всемирная организация здравоохранения объявила распространение коронавируса пандемией. По данным американского Университета Джона Хопкинса, к 30 марта в мире коронавирусом инфицировано 741 тыс. человек, 35 тыс. умерли, выздоровело почти 157 тыс. человек. Наибольшее количество заболевших – в США, Италии, Испании, Китае и Германии.