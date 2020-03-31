На Донбассе погиб украинский военный, трое ранены, еще один получил боевые травмы

31.03.2020, 7:20, Новости дня

В прошедшие сутки боевики на Донбассе 18 раз нарушили режим прекращения огня. В результате вражеских обстрелов один военнослужащий погиб, трое получили ранения, один – боевые травмы. Об этом на своей странице в Facebook сообщил пресс-центр штаба операции Объединенных сил.

Представители незаконных вооруженных формирований обстреливали позиции украинских военных из запрещенных Минскими договоренностями минометов калибра 120 мм и 82 мм, гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов, снайперского и стрелкового оружия.

В районе ответственности оперативно-тактической группировки “Восток” боевики открывали огонь в районе Водного, Лебединского, Павлополя, Авдеевки, Песок, Невельского и Марьинки.

В районе ответственности оперативно-тактической группировки “Север” – вблизи Новотошковского, Новгородского, Новолуганского, Луганского, хутора Вольный и Шумов.

“Наши защитники немедленно реагировали на вражеские вооруженные провокации и открывали прицельный огонь по позициям противника, заставляя его прекратить обстрелы”, – отметили в штабе.

С началом новых суток российские оккупационные войска огневой активности не проявляли.

Случаев заболевания коронавирусной инфекции среди личного состава Объединенных сил не зафиксировано, добавили в штабе ООС.

В 2014 году, сразу после аннексии Крыма, Россия начала вооруженную агрессию на востоке Украины. Боевые действия ведутся между Вооруженными силами Украины с одной стороны и российской армией и поддерживаемыми Россией боевиками, которые контролируют часть Донецкой и Луганской областей, с другой. Официально РФ не признает своего вторжения в Украину, несмотря на предъявляемые Украиной факты и доказательства.

9 декабря 2019 года в Париже состоялся первый за три года саммит лидеров “Нормандской четверки” – Украины, Франции, Германии и России – по поводу урегулирования ситуации на Донбассе. Стороны среди прочего договорились до конца года согласовать полное прекращение огня.

Тогдашний глава МИД Украины Вадим Пристайко сообщил, что участники трехсторонней контактной группы во время переговоров 18 декабря не смогли согласовать дату нового перемирия и договорились продлить режим прекращения огня, объявленный в июле.