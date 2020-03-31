Скворцова раскрыла свойства российского препарата от коронавируса

31.03.2020, 7:16, Новости дня

Представленный Федеральным медико-биологическим агентством РФ препарат от коронавируса «Мефлохин» легко переносится и обладает выраженным противокоронавирусным действием, сообщила глава ФМБА Вероника Скворцова в эфире программы «Вечер с Владимиром Соловьевым» на телеканале «Россия 1».

«Мефлохин» и гидрохлорид – аналоги обозначенных препаратов хинина против малярии, но существенно меньшей токсичности, легко переносимы и с очень выраженным противокоронавирусным действием, то есть уже в микроконцентрациях (десять миллимоль на литр) этот препарат вызывает полное ингибирование цитопатических эффектов в культуре ткани», – цитирует Скворцову РИА «Новости».

Она уточнила, что ФМБА проводит исследования препарата вместе с Институтом микробиологии Министерства обороны.

У Федерального медико-биологического агентства есть около трех тысяч упаковок «Мефлохина» для проведения клинических исследований, отметила Скворцова. ФМБА готово передать препарат в больницу в Коммунарке.

Глава агентства отметила, что препарат может быть эффективен не только для лечения, но и для профилактики.

«Если это подтвердится в клинических исследованиях, то у нас появится эффективное средство», – подчеркнула Скворцова.

В прошлую субботу Федеральное медико-биологическое агентство (ФМБА) представило препарат по лечению нового коронавируса, им стал мефлохин. Способность российского препарата бороться с заболеванием подтвердила доктор биологических наук, профессор Школы системной биологии GMU (США) Анча Баранова.

Последние данные о ситуации с COVID-19 в РФ и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.