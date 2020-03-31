 

Певица Жасмин и ее сын Мирон переболели коронавирусом

31.03.2020, 7:09, Разное

Жасмин рассказала, что уже переболела коронавирусом, но в момент болезни по анализам врачи не могли выяснить, что с ней и ее сыном Мироном. В итоге был поставлен диагноз грип.
Певица Жасмин в студии “Вечернего шоу с Аллой Довлатовой” на “Русском радио” рассказала, что несколько месяцев назад она и ее сын Мирон слегли с высокой температурой и кашлем. Состояние было тяжелое, а никакие анализы не могли показать врачам, чем заразилась звезда. Она сама проболела 10 дней, а у ее сына в итоге оказались посажены почки.

Сейчас же Жасмин считает, что у них был коронавирус, но такой диагноз тогда никто не ставил. Стоит отметить, что это вторая известная личность, которая заявила, что в РФ коронавирус был еще несколько месяц назад. Ксения Собчак также пояснила о тяжелой болезни, которую перенесла в декабре.



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