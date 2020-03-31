Зачем Гоген Солнцев скрыл свой настоящий возраст

31.03.2020, 7:09, Разное

Официальные данные, присутствующие в открытом доступе, позволяют убедиться в том, что скандально известный шоумен Гоген Солнцев скрыл свой настоящий возраст. Ответ на вопрос, зачем понадобилось это делать, так и остается на уровне предположений.

На официальном портале ФМС числится только один Илья Солнцев, а это и есть настоящие имя и фамилия эпатажного актера. Псевдонимом в творческой среде удивить кого-либо сложно, но цель добавления шести лет к своему реальному возрасту остается загадкой. По версии самого героя, паспорт он получал в 20 лет, но объяснений на этот счет не поступало. Совпадение дня и месяца рождения вполне логичны: так человек меньше путается. Народная мудрость утверждает, что у лжи короткие ноги, поэтому далеко она убежать не может. Журналисты «Собеседника» не считают правдоподобной версию, что тем самым Солнцев придал себе солидности, так как это не слишком сочетается с образом фрика. Зато более реальной им кажется идея сценария эпатажа не только на сцене, но и в жизни. В первом случае это реальный источник доходов от участия в скандальных шоу, во втором — возможность быть у всех на устах. Девизом в этом случае выступает фраза, с которой шагают по телеэкранам многие: «Лишь бы говорили!», потому что забвение равносильно уходу «из профессии».

Слишком бросающаяся разница в возрасте между Солнцевым и его пожилой супругой Екатериной Терешкович могла быстро надоесть зрителям, ведь классик говорил, что это не преграда для настоящих чувств. Но в данном случае все фальшиво, и существенной роли какая-то деталь не играет.