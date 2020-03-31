 

Ксения Собчак переболела коронавирусом

31.03.2020, 7:09, Разное

Ксения Собчак рассказала, что уже переболела коронавирусом, но в тот момент сама этого не знала. ОБ этом она пояснила во время прямого эфира в Instagram.
Телеведущая Ксения Собчак вместе со своим мужем Константином Богомоловым решила проводить прямые эфиры пока находится дома на карантине. Они вдвоем своим поклонникам рассказали, как сохранить брак в такой сложный жизненный период. Однако во время трансляции Собчак сообщила, что еще в декабре переболела коронавирусом, но ей диагноз поставили атипичная пневмония. У нее была высокая температура, упадок сил, кашель, ломота. Ей медики выписали антибиотики. Однако болезнь не прошла так просто и у нее пошли осложнения – она потеряла голос. С помощью фониаторов Собчак выздоровела и вернулась к работе.

Теперь же Ксения Собчак считает, что китайцы всех обманули и на коронавирус уже многие переболели до пандемии, хотя такой диагноз никому не ставили. По этой причине она говорит, что ее уже ничего не возьмет.



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