 

“Время истероидов”: Собчак удивила странными рассуждениями о коронавирусе

31.03.2020, 6:55, Разное

Журналистка устала от паники из-за эпидемии коронавируса в России. Она считает, что к происходящему стоит относиться с долей юмора. Ксения Собчак не боится умереть от COVID-19 и призывает так же относиться к этому остальных.

По мнению звезды, в масштабах Вселенной неважно, от чего именно мы уйдем в мир иной. Своими рассуждениями она поделилась в “Инстаграм”. “Сейчас, увы, время истероидов”, – констатировала знаменитость. Ксения Собчак отметила, что люди, которые годами вынашивали панические настроения, теперь получают ежедневную подпитку своей истерики.

Мать Ксении Собчак Людмила Нарусова лечится от COVID-19. Поклонники подозревают, что у телеведущей на этом фоне развивается депрессия. Звезда уверена: когда эпидемия коронавируса в России и мире закончится, интерес людей вернется к главным вопросам бытия, сообщает “Экспресс газета”. 

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Публикация от ДНИ.РУ (@dniru) 29 Мар 2020 в 8:32 PDT

Ходят слухи, что Ксения Собчак беременна и тщательно это скрывает. Некоторые считают, что ее пессимистичное настроение связано с измененным гормональным фоном. Как писали “Дни.ру”, большинство звезд шоу-бизнеса самоизолировались в связи с эпидемией коронавируса в России. 



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