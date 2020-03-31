 

В Брянске завели дело на мать и сына, вернувшихся из Испании

31.03.2020, 6:54, Разное

…и заразивших родственников коронавирусом.

Управление МВД по Брянску возбудило в отношении двух человек уголовное дело о нарушении карантина по коронавирусу, которое привело к массовому заражению окружающих.

Согласно постановлению следователя, которое опубликовал телеканал «Городской», по делу проходят мать и сын, которые в середине марта вернулись из Испании, где заразились коронавирусом.

Вскоре им вручили предписание о самоизоляции, однако они не стали говорить чиновникам, что с ними живут еще двое родственников. Это выяснилось, только когда их тесты подтвердились и их госпитализировали.

Всего они заразили четверых человек. Всех шестерых поместили в боксы в инфекционной больнице, угроза дальнейшего распространения инфекции отсутствует, заявил на брифинге губернатор Александр Богомаз.

Ранее в Петербурге уголовное дело о попытке нарушения карантина возбудили в отношении вернувшегося из Швейцарии мужчины: он сбежал к себе домой из пансионата в пригороде, оборудованного для изоляции жителей с подозрением на COVID-19. На фоне пандемии вируса российские власти решили ужесточить наказание по этой 236-й статье УК, а также в разы увеличить административные штрафы за несоблюдение карантина.

Источник: Новая газета



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