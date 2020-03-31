 

МИД Японии призвал граждан не ездить в США

31.03.2020, 6:48, Новости дня

Правительство Японии на фоне стремительного распространения в мире нового коронавируса рекомендует своим гражданам полностью прекратить поездки в 49 стран, включая США, Великобританию, КНР и Южную Корею, сообщил глава японского МИД Тосимицу Мотэги.

«Правительство исходит из необходимости максимальной защиты жизни и здоровья соотечественников. В этих условиях мы настоятельно рекомендуем полностью воздержаться от поездок в 49 стран, список которых приводится на сайте МИД», – цитирует министра ТАСС.

Мотэги также добавил, что правительство Японии вообще советует сейчас жителям страны воздержаться от любых путешествий за границу без особой нужды.

В Японии выявлено более 2,7 тыс. заражений коронавирусом, 70 человек умерли, столько же находятся в тяжелом состоянии. Выздоровели и выписались из больниц более 1 тыс. человек.

В прошлую пятницу США вышли на первое место по числу выявленных случаев заражения COVID-19. При этом скорость распространения коронавируса в США вдвое превысила мировой показатель. По последним данным университета Джонса Хопкинса, число случаев заражения новым коронавирусом в США превысило 160 тыс., умерли более 2,9 тыс. человек.

Последние данные о ситуации с COVID-19 в РФ и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.



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