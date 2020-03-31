Мнение: О войне против России на полное истощение

31.03.2020, 6:46, Разное

А не затмил ли распиаренный #коронавирус ясность зрения большинству людей?

Да, #статистика заболеваемости всё более пугающая, а «противовирусные» меры не выглядят адекватными. Но ведь вне эпидемической ситуации происходят вещи не менее опасные. А, может быть, и более – в долгосрочной перспективе.

Американский мозговой центр Project Syndicate проанализировал стратегию и тактику Саудовской Аравии на мировом нефтяном рынке. Напомню, что в ответ на фактический развал сделки ОПЕК+, к которому приложила руку #Россия, саудиты развязали настоящую ценовую войну. В результате #цены на нефть упали вдвое, а то и втрое с недавних максимумов. По скорости это превосходит обвал 2014 года: тогда для уполовинивания нефтяных цен потребовалось почти два квартала, теперь хватило менее двух месяцев (и провалились в процентном отношении намного глубже).

Кажется, что это совершенно безумный поступок, ведь американская сланцевая #нефть доказала – как отрасль, разумеется – свою высокую живучесть ещё в предыдущий нефтяной обвал. Тогда, в 2014-2016 гг., Саудовская Аравия явно недооценила как технические возможности американских сланцевиков, так и их способность долго работать в условиях низких цен. Теперь, возможно, Королевство сочло возможным сделать ценовой шок более резким и продлить на более продолжительный период.

Какой? Свежие статданные говорят, что рассчитывать на существенный спад американской сланцевой добычи пока преждевременно. Она в США даже не падает особо, всего минус 100 тыс. баррелей в день – на уровне стандартных флуктуаций, – хотя с начала ужасного ценового обвала прошло уже три недели. И во многом это связано с тем, что физический процесс подготовки к нефтедобыче довольно инертный, поэтому сейчас выходят из освоения в добычу те скважины, которые были в бурении еще до резкого падения цен. По ним львиная доля затрат уже понесена, и теперь дешевле нефть качать, чем консервировать буровые.

Более того, несмотря на массовый пересмотр компаниями-операторами инвестпланов по текущему году на десятки процентов вниз, пропорционально добыча нефти не снизится: остаются хвосты с прошлых лет, а новые скважины входят в эксплуатацию с большими стартовыми дебитами. В итоге речь может идти о спаде у сланцевиков в 1-2 млн баррелей в день и то на конец года, тогда как текущий провал спроса оценивается от 8 млн баррелей в день до 14-16 млн из-за повсеместного ужесточения мер по борьбе с пандемией коронавируса.

То есть, на удушение сланцевой нефти могут потребоваться не 2-3 года, как некоторые надеются, а 4-6 лет экстремально низких нефтяных цен. Таким образом, вопрос заключается в том, наличествуют ли у Саудовской Аравии #резервы для сколько-нибудь длительной осады столь живучего противника? Судя по состоянию королевского бюджета, нет.

И всё же логика в самоубийственном желании загнать нефтяные цены к нулю есть. Скорее всего, вместо того чтобы стремиться к краткосрочной тактической победе над сланцевиками, наследный принц Мухаммедом бен Салманом, возглавляющий ныне саудовскую нефтянку, решил сосредоточиться на нескольких долгосрочных целях развития. Он знает, что время ограничено: возможно, у него есть всего пара десятилетий, чтобы извлечь максимальную прибыль из нефти, поскольку изменение климата усиливает интерес к возобновляемой энергии и сокращению парниковых выбросов. Меж тем извлекаемых запасов Саудовской Аравии хватит более чем на 50 лет, и если не ускорить их добычу, то бóльшая часть этих богатств превратится в бесполезный хлам. То есть, стратегия заключается в том, чтобы сейчас максимизировать валовую прибыль, добывая как можно больше.

Есть веские аргументы в пользу того, почему Королевство решило идти по этому пути. Для начала, добывать и транспортировать саудовскую нефть дешевле, чем многие другие запасы. Она также «чище» нефти, добываемой в нефтеносных песках Канады, и выделяет мало метана по сравнению с российской Urals. А Saudi Aramco — одна из самых высокотехнологичных и технически продвинутых нефтяных компаний в мире. Другими словами, саудовская нефть имеет множество преимуществ по сравнению с конкурентами, и поэтому она прекрасно подходит для перехода к зелёной энергетике.

И это означает, что российской нефти будет сложно конкурировать с саудовской в рамках чисто ценовых подходов. Возможно, канадской или иранской придётся ещё хуже, но речь не о них всё же. Пусть об этом болит голова у Оттавы или Тегерана. Так что вопрос начинает ставиться так: хватит ли резервов у России, особенно при нынешнем уровне цен на Urals, минимальном с 1999 года?

Здесь идеальный «коронавирусный шторм» пришёлся как нельзя более кстати. В абсолютных измерениях борьба с эпидемией потребует от России заметно больше средств, чем от Саудовской Аравии. А учитывая национальные особенности перетока бюджетных денег в частные карманы – намного больше. Об этом можно не беспокоиться, если коронавирус поселится в стране до лета и не появится вторая волна пандемии осенью. Но если, как прогнозируют вирусологи, всё это продлится год-два?

Тут уже нужно считать, чьи запасы круче…

Тем более, что в активе Королевства есть ещё один ресурс. По информации Politicо, президент #США Дональд #Трамп поддерживает Саудовскую Аравию в её намерении качать больше нефти, чтобы вытеснить Россию с определённых рынков. Об этом он якобы прямо заявил в телефонном разговоре с наследным принцем Мохаммедом бен Салманом. Дескать, Америка не возражает против планов Эр-Рияда занять российские ниши, но просит лишь, чтобы цена нефти не опускалась слишком низко.

Более того, США планируют отправить спецпосланника в Саудовскую Аравию, чтобы совместно с королевством провести работу по стабилизации нефтяного рынка. Об этом рассказали Reuters представители Белого дома. По их словам, высокопоставленный чиновник Минэнерго как минимум несколько месяцев будет находится в Эр-Рияде, работая при поддержке Госдепартамента и атташе посольства по энергетике. В свою очередь, некоторые чиновники Минэнерго убеждают Дональда Трампа заключить нефтяной союз с Саудовской Аравией и совместными усилиями потеснить Россию.

Здесь в активе США – печатный станок, антироссийские #санкции, современные технологии, также иные возможности. Королевство, имеющее долгий опыт манипулирования нефтяными ценами, тоже не лыком шито. Что подобному союзу, буде он заключён даже и неформально, сможет противопоставить Россия?

И как долго она продержится против альянса «ОПЕК плюс США минус РФ»?