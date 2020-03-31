Дерипаска решил профинансировать строительство трех больниц в Приангарье

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31.03.2020, 6:30, Новости дня

Бизнесмен Олег Дерипаска профинансирует строительство в Иркутской области трех медучреждений для лечения пациентов с коронавирусной инфекцией, говорится в сообщении пресс-службы регионального правительства.

«На средства Олега Дерипаски в Иркутской области построят специализированные медучреждения для борьбы с коронавирусом. <…> В самое ближайшее время начнется строительство трех специализированных инфекционных медучреждений в Братске, Тайшете и Шелехове», – цитирует пресс-службу правительства Иркутской области ТАСС.

В Братске и Тайшете корпуса будут рассчитаны на 30 пациентов, в Шелехове – на 100. В медучреждениях будут предусмотрены отдельные биобоксы для зараженных со стеклянными стенками и автономной вентиляцией. «Через специальные рукава врачи смогут проводить манипуляции, не требующие входа в бокс», – говорится в сообщении.

Кроме того, бизнесмен подарит региону три современных реанимобиля.

В Иркутской области, по последним данным, зарегистрировано три случая заражения новым коронавирусом. Заболевшие госпитализированы, их состояние оценивается как средней степени тяжести. Это – женщина, вернувшаяся из Объединенных Арабских Эмиратов, и двое мужчин. Один из них прилетел из Испании, второй, по его словам, не вылетал за рубеж, источник его заражения выясняется, сообщили в пресс-службе правительства региона.

Накануне главный редактор RT Маргарита Симоньян призвала «богатых людей» помочь больницам на фоне коронавируса.

В РФ за последние сутки зарегистрировано 302 новых случая коронавируса, число заболевших в стране достигло 1 тыс. 836 человек. В воскресенье мэр столицы Сергей Собянин подписал указ о введении режима самоизоляции в отношении всех москвичей, после чего аналогичные ограничения стали вводить в других регионах России.

Последние данные о ситуации с COVID-19 в РФ и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.



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