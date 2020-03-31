 

Эксперты сообщили о резком снижении экономической активности в России

31.03.2020, 6:25, Новости дня

Режим самоизоляции, введенный в нескольких регионах РФ уже в первый день привел к значительному снижению экономической активности в стране. К такому выводу пришли эксперты Центра макроэкономического анализа и краткосрочного прогнозирования (ЦМАКП), изучив косвенные индикаторы, и, в частности, данные об интенсивности энергопотребления.

Как сообщает РБК со ссылкой на исследование аналитического центра, согласно данным “Системного оператора Единой энергетической системы”, в целом в РФ 30 марта энергопотребление сократилось на 8% по сравнению с показателями недельной давности. В Центральном федеральном округе снижение составило 10%.

Эксперты отмечают, что потребление энергии сокращается, в среднем, вдвое медленнее, чем экономическая активность в целом. “С учетом того что эластичность генерации добавленной стоимости предварительно оценивается нами в 0,4–0,6, снижение экономической активности можно пока очень грубо оценить примерно в 16% по РФ в целом и в 22% по ЦФО”, — резюмируют эксперты ЦМАКП, уточнив, что намерены усовершенствовать методику оценки.



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