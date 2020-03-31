Трамп и Путин обсудили нефтяные рынки и борьбу с коронавирусом

31.03.2020, 6:18, Новости дня

Президент США Дональд Трамп и президент России Владимир Путин в понедельник побеседовали по телефону, сообщил Белый дом. Как отмечается в обнародованном заявлении, два лидера обсудили последние события, связанные с распространением коронавируса и усилия, предпринимаемые в борьбе с пандемией. Президенты договорились о тесном сотрудничестве через G20, с тем, чтобы направлять ход международной кампании, призванной победить вирус и оживить мировую экономику.

Два лидера обсудили ряд двусторонних и глобальных вопросов. В частности, они согласились друг с другом в вопросе о поддержании стабильности на мировых энергетических рынках.

В связи с проблемой Венесуэлы президент Трамп вновь подчеркнул трагический характер сложившейся в этой стране ситуации, а также заинтересованность США в демократическом переходе власти в Венесуэле, с тем, чтобы нынешний кризис был преодолен.

Ранее в понедельник о разговоре Дональда Трампа и Владимира Путина сообщил Кремль.

Как отмечается в сообщении Кремля, президенты согласились друг с другом в том, что министерствам энергетики двух стран следует продолжить консультации по ситуации на нефтяных рынках. Президенты также договорились продолжить диалог на персональном уровне.

До этого, выступая по телевидению, президент Трамп заявил, что побеседует по телефону с российским президентом.

Он пояснил, что среди тем обсуждения – ценовая война на нефтяном рынке между Россией и Саудовской Аравией.

«Сразу после этого звонка я поговорю с господином по имени Владимир Путин», – сказал Трамп в интервью программе Fox & Friends.

Трамп сказал, что, «среди прочего», они обсудят энергетический рынок, а также торговлю.

Президент давно настаивает на необходимости улучшения отношений между Вашингтоном и Москвой, хотя и утверждает, что, с учетом новых санкций в отношении России, его политика в отношении этой страны жестче, чем у прошлых президентов.

В понедельник, отвечая на вопрос о том, что он скажет, если Путин попросит снять санкции, американский лидер заявил: «Это ведь я ввел санкции… Я веду себя с Россией жестче, чем любой президент в истории нашей страны. Я ввел санкции, и они ощутимы».

Отвечая на вопрос о действиях России в Украине и на Ближнем Востоке, Трамп напомнил, что во время Второй мировой войны Россия сражалась на одной стороне с США.