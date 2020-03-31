 

Ученые установили расстояние распространения капель жидкости при чихании

31.03.2020, 6:09, Разное

Физик из США Лидия Буруиба выяснила, что при чихании капли распространяются на 7-8 метров в виде облака от источника и плавают в воздухе дольше, чем ранее предполагалось. Имеющиеся модели «полетов» капель основаны на старых данных 30-х годов.
Лидия Буруиба приняла решение записать процесс чихания при помощи рапидной камеры, при этом оценить скорость оседания капель и измерить дальность их распространения. В результате она выяснила, что соответственное облако улетает не менее, чем на 7-8 метров, а, оседая, оставляет на поверхности патогены. Здесь важен не только диаметр капель, потому как их взвесь в зависимости от влажности задерживается до нескольких минут.

Специалист считает полученные данные крайне важными для борьбы с коронавирусом. Они не противоречат открытию медиков из Сингапура, где в больницах люди подхватили инфекцию даже в случае его невозможности обнаружить в палатах. Возможно, что недуг с облаками частиц, выброшенных пациентами при кашле, оказывался в вентиляции и распространялся по ней.

Отдельно необходимо заметить, что никто из ученых на данный момент не проводил исследований особенностей чихания и кашля при коронавирусе. Чихание нельзя назвать главным симптомом данного недомогания, чаще наблюдается кашель. Капли при нем могут распространяются недалеко: всего на 2,5 метра.

В медицине кашлем называется врожденный защитный рефлекс, который является частью иммунной системы. Его не считают признаком заболевания, а только симптомом, который лечат отдельно. Делать это нужно после установки причины на основе дифференциального диагноза. При разных болезнях главной задачей является облегчение кашля, устранять его следует лишь в случае мучительного сухого рефлекса.



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