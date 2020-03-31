Всемирный банк снизил прогноз роста ВВП Китая на 2020 год

31.03.2020, 6:08, Новости дня

Всемирный банк (ВБ) на фоне экономических последствий вспышки нового коронавируса снизил прогноз по росту ВВП Китая до 2,3% при «базовом сценарии» и до 0,1% при «наихудшем» сценарии, сообщается в докладе оргунизации.

«Рост в Китае в 2020 году, как ожидается, упадет до 2,3% при базовом сценарии и до 0,1% при наихудшем сценарии по сравнению с 6,1% в 2019 году», – приводит выдержку из текста доклада ТАСС.

Кроме того, по прогнозам ВБ, рост ВВП развивающихся стран Восточной Азии и Тихоокеанского региона в 2020 году снизится до 2,1% при «базовом сценарии» и до 0,5% при негативном сценарии.

Напомним, в феврале в Пекине утверждали, что влияние эпидемии коронавируса на китайскую экономику будет краткосрочным и не скажется на общем экономическом состоянии в долгосрочной перспективе.