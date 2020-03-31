В РФ создали высокоточный тест для диагностики коронавируса

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31.03.2020, 6:08, Новости дня

ФБУН Центральный научно-исследовательский институт эпидемиологии Роспотребнадзора разработал высокоточный тест для выявления новой коронавирусной инфекции, сообщила пресс-служба ведомства.

«Диагностический набор успешно прошел клинические испытания и 25 марта 2020 года зарегистрирован для использования в Российской Федерации (Регистрационное удостоверение на медицинское изделие №РЗН 2014/1987). Новый тест соответствует всем современным требованиям к чувствительности и специфичности и позволяет выявлять в одном исследовании не только SARS-CoV-2, но дифференцировать его от других SARS-Cov-родственных вирусов, а также MERS-Cov (Ближневосточный респираторный синдром)», – приводит текст сообщения ТАСС.

Ранее в РФ разработали портативный экспресс-тест на коронавирус.

Накануне число заразившихся коронавирусом в мире превысило 693 тыс. человек, число умерших достигло 33 тыс. 160. Последние данные о ситуации с COVID-19 в РФ и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.



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