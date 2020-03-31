В Украину прибыли ПЦР-тесты на коронавирус, закупленные Новинским

31.03.2020, 6:05, Новости дня

В Украину из Южной Кореи доставлены 100 тыс. ПЦР-тестов для выявления коронавируса в организме человека (DialPlexQ™ 2019-nCoV), сообщает “Апостроф”.

Системы закупил благотворительный фонд внефракционного нардепа Вадима Новинского в честь Покрова Пресвятой Богородицы, отмечает портал.

“Опыт Китая говорит, что залог успеха в борьбе с коронавирусом – это объединение усилий, повсеместная строгая дисциплина, это жесткие меры, введенные государством, и их неукоснительное выполнение на местах. Это вклад, которым каждый из нас может помочь государству, чтобы остановить общую беду. Хочу заверить вас, что наш благотворительный фонд продолжает закупки, уже проплачены следующие партии оборудования и средств защиты, и по мере наличия у поставщиков мы будем привозить их в Украину!.. Молимся за то, чтобы после Пасхи вирус отступил. Уверен, Господь нас не оставит”, – сказал Новинский.

Тесты получит госпредприятие Минздрава “Укрвакцина” и в течение недели распределит их по инфекционным лабораториям во всех регионах Украины.

“В это сложное для страны время мы должны консолидироваться и каждый из нас должен внести свою лепту в борьбу с коронавирусом: кто-то — меньше, кто-то – больше. И министр, и простой рабочий должны вместе работать над тем, чтобы преодолеть эту пандемию, а потом – последствия пандемии. Сегодня мы доставили тесты, думаю, таких тестов нужно стране не менее 500–600 тыс., они являются высокоточными и показывают результат с вероятностью 99%. Сейчас мы ждем список лабораторий, куда эти тесты будут перенаправлены по всей стране. Мы надеемся, что этот небольшой вклад поможет нашим врачам выявлять инфицированных, оперативно предоставлять им лечение, а также проводить другие меры для упреждения распространения коронавируса дальше. Только консолидация власти, центральной и местной, бизнеса, как малого, так и крупного, консолидация общества помогут побороть эпидемию”, – заявил нардеп.

Системы основаны на методе ПЦР (полимеразной цепной реакции) и определяют специфические гены РНК за время от 105 до 120 минут, тесты имеют сертификат европейского соответствия, подчеркивали в фонде. Общая стоимость закупки составила более $1,5 млн.

Фонд Новинского также закупил в Китае 10 высокоэффективных аппаратов искусственной вентиляции легких, 850 комплектов индивидуальной защиты медиков и 10 тыс. экспресс-тестов.

В Украине на 10.00 30 марта подтвердилось 480 случаев коронавирусной болезни COVID-19, 12 человек умерли, шесть выздоровели. В Украине чаще всего болеют COVID-19 люди в возрасте от 31 до 40 лет.

Вспышка COVID-19 началась в декабре 2019 года в китайском Ухане. 11 марта Всемирная организация здравоохранения объявила распространение коронавируса пандемией.