 

Давидюк: Кадровую политику Зеленский провалил как на низшем, так и на высшем уровне. Министры-однодневки – это не усиление правительства

31.03.2020, 6:05, Новости дня

Новые министры здравоохранения и финансов не смогут увеличить эффективность Кабинета Министров в противодействии эпидемии коронавируса, если над ведомствами останутся прежние кураторы. Об этом в комментарии изданию “ГОРДОН” заявил политолог Николай Давидюк.

“Кадровую политику президент Владимир Зеленский провалил как на низшем, так и на высшем уровне. Министры-однодневки – это не усиление правительства. Мы одних снимаем, других ставим, потом снова снимаем. Такое впечатление, что глобальная проблема распространения коронавируса нас вообще не касается. Пусть первое правительство ошибочное. Но и во втором правительстве повторяются кадровые ошибки. С такими темпами за сто дней весь состав Кабмина может измениться. Президент либо сам не разбирается в людях и назначает вслепую, либо его советники, которым он доверяет, некомпетентны в подборе кадров”, – сказал Давидюк.

Он считает, что новые министры финансов и здравоохранения могут показать результат.

“Если от новых назначенных министров уберут кураторов, они смогут реализовать поставленные задачи. Они оба имеют управленческий опыт, не были замечены в коррупции и могут показать неплохой результат при определенных условиях. Если над ними останутся кураторы, дела не будет. Пока старые подходы и кураторы над министерствами остаются. В Минздрав заходит третий министр, а куратор прежний. Так возьмите этого человека из Верховной Рады, посадите в министерстве, пусть управляет открыто и несет за это ответственность, а не прикрывается бутафорскими шаблонами, которых называют министрами”, – отметил собеседник.

По его мнению, эффективно решать актуальные проблемы Кабмину мешает в том числе коррупция.

“Нет связки между Минздравом и Минэкономики. Мы возим из Китая то 50 тыс., то 200 тыс. масок. А за три месяца можно было такое производство масок наладить, что мы могли бы стать главным поставщиком в Европу. Это не делается, решения принимаются хаотические, непрофессиональные – и потому нет эффекта. Второе правительство становится похожим на предыдущее – разброд и шатание. А звоночек очень серьезный. Мир перестал быть космополитическим. И месседж нашим деятелям красноречивый: вас никто нигде не ждет, ни в Куршевеле, ни в Монако, решайте свои проблемы у себя дома. И понимая это, они все равно продолжают красть. Медицинская коррупция остается одной из наибольших в государстве даже во время эпидемии. И за год ни один коррупционер не наказан. Сняли бы куратора, чтобы система хоть немного оправилась. Ведь на кону людские жизни. С коронавирусом не договоришься и откат ему не дашь. Но пока наверху это то ли не понимают, то ли настолько циничны, что им все равно”, – резюмировал Давидюк

Сегодня, 30 марта, депутаты Верховной рады уволили Игоря Уманского с должности министра финансов, а Илью Емца – с поста министра здравоохранения и назначили новых министров. Минздрав возглавил Максим Степанов, а Минфин – Сергей Марченко. 

Степанов – бывший директор ГП “Полиграфкомбинат Украина” (2011–2016) и экс-председатель Одесской облгосадминистрации (2017–2019). У Степанова есть медицинское образование, он окончил Донецкий национальный медицинский университет, по специальности хирург. 

Марченко – бывший заместитель министра финансов (2016–2018), также был заместителем главы Администрации Президента Украины во времена президентства Петра Порошенко.

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



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