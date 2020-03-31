В мире может возникнуть дефицит презервативов из-за пандемии коронавируса

31.03.2020, 6:05, Новости дня

Крупнейший производитель презервативов – базирующаяся в Малайзии компания Karex Bhd – предупредил, что из-за пандемии коронавируса в мире может возникнуть дефицит презервативов, сообщило 28 марта агентство Bloomberg.

Генеральный директор Karex Bhd Гох Миах Киат сказал агентству, что спрос на презервативы растет “в двухзначных числах”, поскольку из-за карантина много людей в разных странах находятся дома, кроме того, многие не хотят заводить детей из-за неопределенного будущего.

Из-за карантина три фабрики Karex Bhd в Малайзии не работали более недели. 25 марта компания возобновила производство, но привлечь к работе позволили только половину сотрудников, сообщило агентство Reuters.

Гох Миах Киат прогнозирует, что дефицит презервативов будет везде, но особенно в Африке, куда поставки кондомов в рамках гуманитарных программ могут затянуться на месяцы.

Кроме того, в Karex Bhd предполагают, что цены на презервативы повысятся.

Karex Bhd выпускает более 5 млрд презервативов в год (доля на мировом рынке – около 20%) и экспортирует их в более чем 140 стран. Компания производит презервативы для таких известных брендов, как Durex, а также продает продукцию под собственным брендом.

Агентство Reuters отметило, что другими крупными странами – производителями презервативов являются Китай, откуда началась вспышка коронавируса и где на некоторое время останавливалось производство, а также Индия и Таиланд, где растет количество инфицированных.

Вспышка коронавирусной инфекции COVID-19 началась в декабре 2019 года в китайском Ухане. 11 марта Всемирная организация здравоохранения объявила распространение коронавируса пандемией.

По данным американского Университета Джонса Хопкинса на 30 марта, общее количество инфицированных в мире превысило 755 тыс., из них 36 211 человек умерли, более 156 тыс. выздоровели. По подсчетам телеканала CNN, из-за коронавируса на карантине треть населения планеты – около 2,5 млрд человек.

В Малайзии, по официальным данным на 30 марта, было зарегистрировано 2626 случаев инфицирования коронавирусом, 37 из них закончились летально, сообщило издание The Star.