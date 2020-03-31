Independent – Трамп предложил считать Германию врагом и рассказал, как СССР потерял 50 млн человек на войне

31.03.2020, 5:50, Новости дня

Дональд Трамп призвал США относиться к Германии, как к врагу, из-за того что они были противниками во времена Второй мировой войны, пишет британская газета The Independent. Американский президент давно говорил о желании улучшить отношения с Россией, а теперь «вспомнил» о том, что Советский Союз тоже участвовал в войне и якобы потерял 50 миллионов человек.



Reuters

Дональд Трамп предлагает США относиться к Германии, как к врагу, из-за Второй мировой войны, пишет британская газета The Independent.

Всё потому что обе страны были противниками во Второй мировой войне, в то время как президент снова выступает за более тесные российско-американские отношения.

Если Трамп включит это замечание в политику США, это будет попыткой коренным образом перестроить структуру мировой власти и послевоенное развитие, в результате которого западные страны приняли Германию в свой круг, борясь с Москвой и с распространением коммунизма после Второй мировой войны, подчёркивает издание. Однако такой план столкнулся бы с серьёзным противодействием — в том числе и со стороны собственной партии американского президента, уверен автор статьи.

Во время очередного включения в программе Fox & Friends Трамп сделал примечательное заявление о Германии и РФ — и о том, как США должны относиться к каждой стране — после того как его спросили о том, что они с президентом РФ Владимиром Путиным будут обсуждать во время запланированного на понедельник телефонного разговора.

Американский лидер повторил своё давнее высказывание о том, что было бы «хорошо», если бы у Вашингтона и Москвы были более тёплые отношения, и отметил, что он говорил об этом с тех пор, когда был кандидатом в президенты. Несмотря на эту позицию, которой он придерживается уже на протяжении пяти лет, противники времён холодной войны остаются конкурентами на мировой арене, отмечает британская газета.

«Они также сражались во Второй мировой войне. Они потеряли 50 миллионов человек», — заявил Трамп о России, тогдашнем Советском Союзе. «Германия была врагом… А [сейчас] Германия вроде как такая замечательная», — добавил он, намекая на то, что нынешняя демократическая европейская держава не так уж замечательна в его глазах.

Затем он в своей типичной манере попытался отойти от этого утверждения, напомнив о своём германском происхождении. «Послушайте, всё в порядке, — заявил Трамп об американо-германских отношениях. — Это в моём наследии».

Как отмечает издание, временами президент США разочаровывался в канцлере Германии Ангеле Меркель, которая поддерживала хорошие отношения с бывшим президентом Бараком Обамой и не всегда следовала требованиям и советам Трампа. Примечательно, что в 2018 году Меркель призвала НАТО занять более жёсткую позицию по отношению к России. Внутри страны её политическая партия «Христианско-демократический союз», как правило, предлагает самые жёсткие политические решения по поводу того, как обходиться с правительством Путина.

Маттиа Неллес из не поддерживающего ни одну из американских партий Атлантического совета* написала о «типичном желании Германии быть в хороших отношениях с Россией». В конце концов, по данным ComTrade и TradingEconomics.com, Германия импортирует из РФ энергоносители на сумму $22 млрд. Кроме того, она приобретает на миллиарды долларов медь, алюминий, сталь и другие жизненно важные материалы из России, что делает отношения двух стран одной из экономических потребностей Берлина, разъясняет издание.

Несмотря на завуалированный призыв Трампа к другим странам относиться к Германии больше как к врагу, чем к другу, Маттиа Неллс написала, что широко распространённый в Германии взгляд на тёплые отношения с правительством Путина «в целом соответствует политике ЕС в отношении РФ и включает в себя критику РФ за её незаконную деятельность и оказание отпора в виде санкций при одновременных попытках взаимодействовать через торговлю и гражданское общество или культурное сотрудничество».

Бывшая высокопоставленная сотрудница Госдепартамента Хизер Конли, ныне работающая в Центре стратегических и международных исследований, недавно назвала внешнеполитический подход Трампа в отношении коронавируса «личностно-мотивированным» и «разрушительным». При этом Конли отметила, что он будет иметь «огромные реальные последствия для лидерства Америки в мире», а также для союзников и партнёров США.

«Что случится, если вам не понравится Ангела Меркель из Германии? И поэтому это личностное развитие — это, к сожалению, новая норма», — отметила Конли во время недавнего разговора с журналистами.

* «Атлантический совет» (Atlantic council of the United States) — организация, деятельность которой признана нежелательной на территории РФ по решению Генеральной прокуратуры от 25.07.2019.