Times – более тёплые зимы отучают россиян от водки

31.03.2020, 5:50, Новости дня

На фоне необычно тёплых зим русские стали отказываться от употребления водки и начали переключаться на вино, пишет The Times. При этом, как отмечается в статье, в стране резко упала смертность от отравления алкоголем.



Reuters

В РФ необычно тёплая зима привела к снижению смертности от отравления алкоголем, поскольку из-за потепления русские переключились с водки на вино, пишет The Times со ссылкой на экспертов.

Так, согласно официальной статистике, в январе от отравления алкоголем в стране умерло чуть более 600 человек, то есть на 37% меньше по сравнению с январём 2019 года.

Председатель Национального союза защиты прав потребителей Павел Шапкин заявил о наличии прямой взаимосвязи между ростом температур и более низким потреблением крепких алкогольных напитков.

«В результате негативные последствия употребления алкоголя существенно уменьшились», — подчеркнул он.

Как заявляют государственные метеорологи, прошедшая зима стала самой тёплой в РФ за всю историю наблюдений, то есть с 1891 года. В Москве средняя температура воздуха за весь зимний период впервые оказалась выше нуля. В статье отмечается, что местным властям даже пришлось в канун Нового года завозить снег, поскольку температура была +6 °С — на 12 °С выше нормы.

Однако более тёплые зимы — это не единственный фактор, стоящий за постепенным отходом россиян от водки. Хотя алкоголизм всё ещё остаётся огромной проблемой для России, Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) в прошлом году сообщила о том, что с 2003 года потребление алкоголя в стране упало на 43%.

По данным ВОЗ, этому поспособствовали ограничения на продажу алкоголя, запрет на рекламу, повышение налогов на алкогольную продукцию и пропаганда здорового образа жизни со стороны президента Владимира Путина, который, кстати говоря, сам является трезвенником.

Потребление алкоголя в стране упало в 1980-х годах после запрета, введённого последним советским лидером Михаилом Горбачёвым, но резко возросло после краха коммунистического режима, когда русские изо всех сил пытались приспособиться к новым реалиям. Согласно данным ВОЗ, в 1990-х и 2000-х годах алкоголь был причиной каждой второй смерти среди российских мужчин трудоспособного возраста.

Исследование ВОЗ также показало, что существует чёткая связь между снижением потребления алкоголя и увеличением средней продолжительности жизни мужчин, которая выросла с 57 лет в 1994 году до 68 лет в настоящее время, пишет The Times.