 

В Подмосковье школьник погиб от удара током

31.03.2020, 5:42, Разное

В поселке Удельная Московской области 17-летний школьник погиб от удара током. В обстоятельствах ЧП разбираются правоохранители.

По предварительной версии, подросток перелезал через бетонный забор возле трансформаторной подстанции. Чтобы сохранить равновесие, молодой человек схватился за провод, в результате чего его ударило током. Школьник скончался на месте, сообщает сайт “Подмосковье сегодня”.



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