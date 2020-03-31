В Подмосковье школьник погиб от удара током

31.03.2020, 5:42, Разное

В поселке Удельная Московской области 17-летний школьник погиб от удара током. В обстоятельствах ЧП разбираются правоохранители.

По предварительной версии, подросток перелезал через бетонный забор возле трансформаторной подстанции. Чтобы сохранить равновесие, молодой человек схватился за провод, в результате чего его ударило током. Школьник скончался на месте, сообщает сайт “Подмосковье сегодня”.