 

Мнение: Забой породистых лошадей

31.03.2020, 5:40, Разное

В результате авиадуаров Саудовской Аравии по столице Йемена (в отместку за военные поражения и удары хуситов по Эр-Рияду) была уничтожена конюшня военного колледжа – было убито 70 породистых лошадей и еще 30 были ранены. Погиб один конюх и еще двое получили ранения.

Осторожно, фото строго 18+.

Несколько ранее хуситы уже заявили, что предыдущий удар несколькими ракетами по Эр-Рияду это было предупреждениеи и если саудиты не прекратят авиаудары в Йемене, то они могут нанести удар десятками ракет по столице Саудовской Аравии.
Могу лишь пожелать хуситам точных ударов по саудовским мясникам.

Источник: Colonel Cassad



Последнее из рубрики: Разное


СМОТРЕТЬ КОММЕНТАРИИКомментариев нет

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

30.04 / Мнение: Письмо: “Переехал в район подальше от дилера”

05.03 / Мнение: Парад старперов

24.03 / Мнение: Очки западной пропаганды, «русские коронавирусные фейки» и «крах рублёвой системы»

05.02 / Без мяса и орехов: Ким Кардашьян и Кайли Дженнер рассказали о своем рационе и питании своих детей

29.03 / Xiaomi Mi 10T протестирован в Geekbench

20.02 / Титула самой богатой в мире россиянки сменил владелицу

28.03 / Эксперт: Ситуацию с гречкой как сейчас, в современной России наблюдали три раза

13.03 / Как рождается любовь: рассказывают Мальбэк & Сюзанна

08.02 / OPPO запатентует смартфон с семью камерами и необычным дизайном

14.03 / В Петербурге автомобилист сбил свою бывшую жену

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта → новости рыбинска

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: ry[email protected]

Поддержать проект:
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2020 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Новости Рыбинска