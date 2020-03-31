Мнение: Забой породистых лошадей

31.03.2020, 5:40, Разное

В результате авиадуаров Саудовской Аравии по столице Йемена (в отместку за военные поражения и удары хуситов по Эр-Рияду) была уничтожена конюшня военного колледжа – было убито 70 породистых лошадей и еще 30 были ранены. Погиб один конюх и еще двое получили ранения.

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Несколько ранее хуситы уже заявили, что предыдущий удар несколькими ракетами по Эр-Рияду это было предупреждениеи и если саудиты не прекратят авиаудары в Йемене, то они могут нанести удар десятками ракет по столице Саудовской Аравии.

Могу лишь пожелать хуситам точных ударов по саудовским мясникам.