«Заболевают люди, которые связаны с лесом»

31.03.2020, 5:35, Разное

Пассажир автобуса в Китае умер от хантавируса: что это за новая напасть? Отвечает вирусолог.

И сразу возник страх: мы еще с коронавирусом не разобрались, а уже надвигается новая зараза. Надо ли бояться? На вопросы «Новой» отвечает профессор вирусологии, доктор медицинских наук Анатолий Альтштейн.

Профессор вирусологии, доктор медицинских наук Анатолий Альтштейн

— Хантавирус — это какая-то новая напасть, которой надо ждать и нам?

— Эпидемической опасности этот вирус для человека не представляет. Он не передается от человека к человеку. Хантавирусы, в основном, передаются между животными.

— Но люди все-таки страдают от этой инфекции.

— Да, человеку от животного она передается. И в РФ есть актуальное инфекционное заболевание, называется хантавирусная геморрагическая лихорадка с почечным синдромом. Очаги имеются в Татарии, Башкирии, на Южном Урале, в Сибири, на Дальнем Востоке. За пределами РФ вспышки были в Южной Корее, Китае, США, в Европе. Переносчики вируса — мыши, рыжие полевки, люди могут заразиться от них.

— Почему именно эти регионы России?

— Полевки живут в разных регионах, но я не знаю, чтобы подобные случаи были, например, под Москвой. Вот возникают такие природные очаги. Вероятно, там животные бессимптомно переносят хантавирусную инфекцию, и заражение может сохраняться надолго.

— Это тяжелое заболевание? Как оно протекает?

— Симптомы — лихорадка, мышечные боли, кровоизлияния, заболевание почек. Болезнь довольно тяжелая, человека укладывает на месяцы. Точные цифры смертности я вам сейчас не назову, но это около 10 процентов. Главное, повторю, болезнь нельзя считать эпидемически опасной, потому что от человека к человеку она не передается. То есть болезнь тяжелая, но не эпидемическая.

— Ровно это еще недавно говорили про коронавирус. Мог ли хантавирус тоже мутировать и научиться передаваться между людьми?

Частично закрытый салон автобуса в итальянском Бари во время пандемии коронавируса. Фото: Reuters

— У нас сейчас совершенно нет оснований об этом говорить. Мы знаем, что умер один человек. Точнее, мы знаем, что он был заражен этим вирусом — и умер. Причем умер в транспорте. Это значит, что он не так уж плохо себя чувствовал, раз мог ехать. Вполне может быть, что умер он от чего-то совсем другого. Но — да, был при этом заражен вирусом. Кстати, мы не знаем, о каком хантавирусе идет речь, их около 50 видов, и заражают они разных животных — летучих мышей, кротов, землероек, полевок.

— Человек, умерший в китайском автобусе, мог не болеть, а быть только носителем, не таким опасным для других людей?

— В любом случае, оснований поднимать волну из-за этого эпизода нет ни малейших. Поверьте, волны, которую подняли в мире по поводу коронавируса, вполне достаточно. Мне кажется, о хантавирусе и писать незачем. Новость кажется значительной только на фоне пандемии коронавируса. Это пойдет распространяться как фейк.

— Так уже пошло. Если это фейк, давайте его разоблачим. Пугает людей именно вероятность мутации и именно на фоне коронавируса. О ней можно узнать только эмпирически?

— Конечно! Только эмпирическим путем, другого нет.

— Еще пугает, что опять в Китае. Почему эпидемии к нам идут из Китая?

— Возможно, это связано с плотностью населения и с его привычками. Но хантавирус характерен не только для Китая. Довольно большая вспышка хантавирусных инфекций была и в Соединенных Штатах. И у нас в регионах, которые я вам назвал, ежегодно фиксируются тысячи случаев хантавирусной инфекции. Носителями во всех случаях выступают животные, а не люди.

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— Как именно мышь передает болезнь человеку? Она должна его укусить? Или достаточно, чтоб рядом пробежала?

— Человек может просто копнуть сухую траву, в которой жили мышки и оставили свои, например, фекалии или особенно мочу. Переворошить сено — и вдохнуть вирус. Заражение происходит при дыхании, с пылью. Или контактным путем: потрогали какие-то следы, оставленные животным, любые помеченные зверьком материалы, и потянули руки к лицу.

Заболевают чаще всего люди, которые как-то соприкасаются с лесом.

Я говорю сейчас именно о геморрагической лихорадке с почечным синдромом, а хантавирусы есть разные. Тот, о котором мы говорим, самый неприятный из известных, хотя и не самый тяжелый. Другие его разновидности вызывают кардиопульмональный синдром, и вот в этих случаях смертность достигает 50 процентов. Но эта болезнь характерна для Южной Америки и южных штатов США. Главное, что я хочу еще и еще раз повторить: хантавирусы нельзя считать эпидемически опасными, потому что они, в основном, не передаются от человека к человеку.

Реконструированная учеными модель коронавируса. Фото: Reuters

— В основном? То есть все-таки могут?

— Описаны чрезвычайно редкие случаи передачи болезней от животного человеку, а потом от человека к человеку, но для этого нужна очень и очень высокая заражающая доза. У животного дозы достаточно, чтобы заразить человека, а у человека уже нет. В таких случаях эпидемий не возникает. Пример — «птичий грипп» H5N1. Он вызывает у людей тяжелое заболевание, но плохо передается.

— Почему бы хантавирусу не мутировать, как это сделал коронавирус?

— Вирусы-то, конечно, мутируют как хотят, нас не спрашивают. Однако с коронавирусами человечество живет очень давно, а такое изменение с ним произошло только сейчас. Это редкое эволюционное событие. У нас нет никаких оснований полагать, что с хантавирусом произойдет то же самое. Это маловероятно. Хотя, признаю, не исключено. Хорошо известная нам всем история — ВИЧ, который распространен среди людей. По-видимому, известный вирус произошел от вируса иммунодефицита обезьян. Поэтому мутация маловероятна, но абсолютно исключить ее нельзя.

— «Свиной грипп» тоже до определенного момента от человека к человеку не передавался.

— «Свиной грипп» — это вариант обычного гриппа человека H1N1. Вообще, вирусы гриппа человека произошли от соответствующих вирусов животных. И мы, конечно, ни от чего не гарантированы. С одной стороны, можно предполагать, что хантавирусы менее изменчивы, чем коронавирусы, потому что у них геном меньше. С другой стороны, изменчивость вируса зависит не только от длины генома. Оба вируса — РНК-содержащие. Это значит, что оба они воспроизводятся ферментом, который называется РНК-зависимая РНК-полимераза. А когда геном воспроизводится РНК-полимеразой, мутаций может возникать много.

— Вот видите.

— Да, но это чрезвычайно редкое явление. И то, что у человека, который по какой-то не известной нам причине умер в автобусе, обнаружен хантавирус, ни о чем не говорит. Это совершенно не означает, что над нами нависла угроза.

За коронавирусом уже водились такие «грехи», как SARS и MERS, а за хантавирусом ничего подобного замечено не было.

А знакомы мы с ним достаточно хорошо. Известно, например, что он очень заразен. В конце 1950 годов, если я правильно помню, был случай, когда в виварий, где работали с этой болезнью, завезли зараженных полевок. И заболели лабораторные работники, даже те, кто проходил мимо открытой двери вивария.

На уличном рынке еды в Китае, оправляющемся от эпидемии коронавируса. Фото: Reuters

— Если хантавирус хорошо знаком, то, может быть, и вакцина есть?

— Вакцина против геморрагической лихорадки с почечным синдромом есть, она разработана в Научном центре исследований и разработки иммунобиологических препаратов имени Чумакова, в хантавирусной лаборатории.

— Если вирус мутирует так, что начнет передаваться от человека к человеку, эта вакцина будет эффективна?

— Если вирус не изменит своих антигенных свойств, то эффективна она будет. Но я уже говорил вам, что существуют разные виды и разные серотипы хантавируса. Какой серотип будет у гипотетического вируса, о котором вы говорите, неизвестно.

— А нет ли необходимости сейчас всем быстро привиться на всякий случай от хантавируса?

— Ну что вы! Абсолютно нет. Есть деревни, расположенные среди лесов, люди там довольно тесно взаимодействуют с лесом. Там возникают случаи заболевания. Вот их жителей — охотников, лесников — есть смысл вакцинировать.

— Обычные домовые мыши могут передавать хантавирус?

— Нет-нет, домашние мыши — хорошие животные. Они могут передать лимфоцитарный хориоменингит, но это не такая страшная болезнь.

Ирина Тумакова

спецкор «Новой газеты»