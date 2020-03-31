Цена добываемой в Мексике нефти упала до 10 долларов за баррель

31.03.2020, 5:30, Новости дня

Стоимость барреля добываемой в Мексике нефти в понедельник опустилась до 10,37 доллара – минимального значения за 21 год, сообщило издание El Universal со ссылкой на данные компании Pemex.

С пятницы, 27 марта, мексиканская нефть подешевела на 20,3%, или на 2,6 доллара за баррель, передает ТАСС.

По мнению главы департамента финансово-экономического анализа банка Base Габриэлы Сильер, которое приводит издание Milenio, падение цен обусловлено в том числе избыточным предложением нефти на рынке и последствиями «ценовой войны» между Саудовской Аравией и Россией.

Напомним, в понедельник утром цена барреля нефти Brent упала до минимума с ноября 2002 года. В тот же день стало известно о планах Норвегии ударить по ценам на нефть, а также о решении Саудовской Аравии рекордно увеличить экспорт нефти.

Газета ВЗГЛЯД анализировала, почему Европа и США не покупают дешевую нефть из Саудовской Аравии.