В лёгких мышей найдена новая группа иммунных клеток

31.03.2020, 5:09, Разное

Учёные провели исследование, благодаря которому в лёгких мышей найдена новая группа иммунных клеток. Специалисты отмечают, данное открытие позволит разработать препараты для борьбы с вирусными заболеваниями, и не исключено, с COVID-19.

Учёные рассказали, им удалось обнаружить новую форму макрофагов. Данные клетки являются иммунной группой, защищающей организм от вторжения вирусов и бактерий. Имеются они по всему организму, но в отдельных органах не исключено наличие разновидностей биологических экземпляров. Для примера специалисты рассказали о альвеолярных макрофагах(АМ), обитающих в лёгких. Их роль заключается в противодействии вирусным инфекциям. Новое исследование позволило научным работникам найти ещё одну из разновидность, получившую индекс NAM. Уже удалось установить, они напрямую связаны с дыхательными путями, но действуют на иммунную систему несколько иначе, чем уже изученная группа. Если первая избавляет организм от инфекций, вторая учит его приспосабливаться к недугу и вырабатывать более эффективный способ излечения.

Чтобы это установить, биологи провели опыт с участием лабораторных грызунов. Данная работа позволила сформировать некоторое представление о действии иммунных клеток. Сейчас специалисты уже получили о них основную информацию считают, что дальнейшая работа в этом направлении позволит приблизиться к созданию лекарств против вирусных заболеваний, в том числе и от COVID-19.