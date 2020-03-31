Всемирный банк резко снизил прогноз роста ВВП Китая

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31.03.2020, 5:07, Новости дня

“Развивающиеся страны Восточной Азии и Тихого океана (АТР), восстанавливающиеся после торговой напряженности и борющиеся с COVID-19, теперь сталкиваются с перспективой глобального финансового шока и рецессии”, — говорится в новом обзоре Всемирного банка.

Международный кредитор пересмотрел свои оценки экономического роста стран региона. Эксперты ВБ предполагают, что рост ВВП в странах АТР в 2020 году составит 2,1% против роста на 5,8% в 2019 году. В случае реализации худшего сценария показатель может составить лишь 0,5%.

Отдельно были рассмотрены перспективы роста Китая. По оценке ВБ, экономический рост в Поднебесной замедлится до рекордно низких 2,3% в случае реализации базового сценария. И до 0,1% — при худшем сценарии. В 2019 году экономика КНР выросла на 6,1%, что уже стало самым низким показателем с начала 1990-х годов.

“Сдерживание пандемии позволит обеспечить устойчивое восстановление в регионе, хотя риски стрессовых потрясений на финансовом рынке будут оставаться высокими”, — говорится в обзоре банка.

При этом экономисты акцентируют внимание на потенциальном росте людей, которые опустятся ниже черты бедности (она, по версии ВБ, находится на уровне дохода $5,5 в день на человека). В случае реализации худшего сценария, ниже этой планки просядут доходы 11 миллионов жителей АТР.

“Целевые фискальные меры, такие как субсидии на оплату больничных и здравоохранение, помогут сдерживать ситуацию и гарантировать, что временная депривация не приведет к долгосрочным потерям человеческого капитала”, — отмечают авторы обзора.

Кроме того, ВБ рекомендует странам региона пересмотреть свои макроэкономические подходы и позицию относительно международной торговли.

“Помимо решительных внутринациональных действий, наиболее эффективной вакциной против этой опасной угрозы должно стать более глубокое международное сотрудничество. Страны Восточной Азии, Тихого океана и других регионов должны вместе бороться с этой болезнью, придерживаться принципов открытой торговли и координировать макроэкономическую политику”, — приводится в обзоре комментарий главного экономиста ВБ по Восточной Азии и Тихоокеанскому региону Адитьи Матту.



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