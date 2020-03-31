 

Мнение: Странные подарки: Мужа фарм-блогера Диденко снова подозревают в намеренном отравлении

31.03.2020, 5:05, Разное

Да, такие подарки нормальный человек не подарит. И, вроде бы, сняли подозрения с покойного Валентина Диденко. То есть он, конечно, всех убил на “банной вечеринке”. Но непреднамеренно. Как оказалось, у следствия он все-таки до сих пор на карандаше. Странными показались его подарки жене. Они из вещдоков на днях переданы Екатерине. Считается, что Валентин отлично знал о последствиях использования сухого льда в столь малом помещении, но намеренно не принял никаких мер безопасности. Более того, ранее он мастерил “бомбы”, со слов жены, но, видимо, пришел к выводу, что и без бомбы можно “дружно” уйти из жизни, если грамотно все спланировать.

Подарок, который вернуло следствие, более чем странный:

В пеньяте, мексиканском сюрпризе, который дети обычно разбивают палкой:

– таблетки пустырника (зачем Валентин хотел подарить жене успокоительное? – задается вопросом следствие);

– ненастоящие деньги из банка приколов (намек, что с его смертью и смертями на “банной вечеринке” вырастут доходы от блога? – возникает вопрос);

– конфетки чупа-чупс (расценено так “меня не будет, а ты позаботься о наших детях – не дарить же конфеты жене, в самом деле”).

Следствие подчеркивает, что Валентин человеком был весьма странным. Открытым – только на видео в сети. Он нигде не работал, помогал жене монтировать видео и по сути жил за ее счет. Собственной карьеры у молодого человека не было. При этом он экспериментировал с сухим льдом, и, как рассказала сама его жена, с помощью него более всего мечтал (и у него почти получилось), создать бомбы. Также он часто говорил о смерти, и просил развеять его сжечь и развеять его прах, не хоронить, что наводит на мысли о глубочайшей депрессии.

Основным остается вопрос – убил ли Валентин себя и своих знакомых намеренно или же все произошло случайно?!

@rovego – https://t.me/rovegosteb/2575

Источник: Записки жизнерадостного пессимиста



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