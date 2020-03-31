Как будет работать московский карантин и насколько это законно

31.03.2020, 5:01, Новости дня

В Москве с 30 марта фактически введен карантин. Покидать жилище разрешается только в случаях обращения за экстренной (неотложной) медицинской помощью и иной прямой угрозы жизни и здоровью; для поездок на работу, если человек обязан ходить на работу; совершения покупок в ближайшем работающем магазине или аптеке; выгула домашних животных на расстоянии, не превышающем 100 метров от своего дома или места пребывания; при необходимости вынести бытовой мусор.

Законен ли карантин

Поправки в указ мэра приняты в рамках правового режима "повышенной готовности", который был введен первоначальным указом от 5 марта 2020 года № 12-УМ "О введении режима повышенной готовности". Таким образом, текущая ситуация в Москве не признана чрезвычайной ситуацией.

"Указ мэра Москвы и постановление губернатора Подмосковья вызваны обстоятельствами медицинского характера, а конкретно пандемией коронавируса. Наиболее применим к ситуации закон о санитарно-эпидемиологическом благополучии населения. В нем есть понятие "карантин" и полномочия по введению различных ограничений. Однако в указе Собянина нет ни ссылок на этот закон, ни вообще упоминания карантина, предписания санитарных врачей, на основании которых принимаются меры. Хотя по логике в условиях заболевания именно врачи, а не чиновники, должны предлагать вводить ограничения. Другое дело, что власть врачей не безгранична, останавливать работу бизнеса в мегаполисе и запрещать жителям многомиллионного города выходить из дома они вряд ли вправе. Перечень вводимых ограничений более всего похож на список из закона о чрезвычайном положении. Но его можно ввести только указом президента. Дмитрий Песков заявляет, Кремль поддерживает введение в Москве новых ограничений из-за коронавируса, однако, никаких указов об этом пока нет", – говорит руководитель "Агоры" Павел Чиков.

Именно указом президента летом 2010 года была объявлена чрезвычайная ситуация в связи с лесными пожарами. Режим повышенной готовности не предполагает тех ограничений, которые введены последним указом мэра Москвы.

Юристы, опрошенные Русской службой Би-би-си, также говорят, что главы субъектов не уполномочены вводить подобные меры. Это прерогатива правительства и президента. О том же самом накануне заявил глава комитета Совета Федерации по конституционному законодательству и государственному строительству Андрей Клишас.

При этом 30 марта премьер Михаил Мишустин поручил регионам обратить внимание на "логичные" меры по ограничению движения людей в Москве, и проработать введение подобных мер у себя. "В текущей ситуации это поможет уберечь себя и своих близких", – пояснил глава кабмина.

Комитет Госдумы по безопасности и противодействию коррупции предложит нижней палате парламента рассмотреть и принять законопроект о праве правительства вводить режимы чрезвычайной ситуации и повышенной готовности в трех чтениях на пленарном заседании 31 марта, заявил глава комитета Василий Писарев.

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Место жительства и ближайшие магазины

Из текста указа следует, что граждане обязаны не покидать место проживания или пребывания. При этом в указе не сказано, что они должны находиться именно по месту своей регистрации, пишет "Медиазона" со ссылкой на адвокатов международной правозащитной группы "Агора". Из текста указа не следует, что ограничения затронут права тех, кто находится в Москве без официальной регистрации и проживает на съемных квартирах.

Если у человека нет московской регистрации, он может показать остановившему его полицейскому, например, временную регистрацию или договор об аренде жилья, пояснили The Bell в пресс-службе социального блока московской мэрии.

Термин "ближайший" в тексте указа не имеет какого-либо юридического определения, поэтому нужно либо руководствоваться дальнейшими разъяснениями, либо самостоятельно определять "ближайший" магазин или банк. "У граждан нет обязанности знать, какая торговая точка расположена к их дому ближе, а какая дальше. Поскольку ограничения в указе направлены на ограничения бесцельного перемещения по городу или заведомо необоснованных поездок на дальние расстояния, то если гражданин посетит магазин А, расположенный чуть дальше, чем магазин Б, то ввиду отсутствия умысла он будет считаться формально не нарушившим новые запреты", – пишет "Медиазона".

Наказание

Сейчас действует только норма управления Роспотребнадзора по Москве. Согласно документу, нарушение карантина подпадает под статью Кодекса об административных правонарушениях "Нарушение законодательства в области обеспечения санитарно-эпидемиологического благополучия населения"; наказание – штраф от 100 до 500 рублей для граждан.

Но премьер-министр Михаил Мишустин уже заявил, что правительство поддержало поправки в Административный кодекс, согласно которым, если нарушение карантинных мер не повлекли за собой последствия:

граждане будут наказываться штрафом в размере от 1000 до 3000 рублей,

должностные лица – от 10 000 до 30 000 рублей,

лица, осуществляющие предпринимательскую деятельность без образования юридического лица, – от 30 000 до 50 000 рублей,

юридические лица – от 100 000 до 300 000 рублей.

В случае повторного правонарушения (или если оно повлекло причинение вреда здоровью человека или имуществу) предусматриваются санкции в виде штрафа:

для граждан в размере от 15 000 до 50 000 рублей,

для должностных лиц – от 300 000 до 500 000 рублей или дисквалификацию на срок от одного года до трех лет,

для ИП и юрлиц – от 500 000 до 1 млн рублей или приостановка работы на срок до трех месяцев.

Слежка

Следить будут полицейские патрули. Также контроль будут осуществлять через систему городского видеонаблюдения. Источник "Медузы", близкий к московскому оперативному штабу по борьбе с коронавирусом, уточнил, что "умная система контроля", о которой говорит Сергей Собянин, подразумевает, что каждый житель должен будет зарегистрироваться на официальном сайте мэра Москвы и заявить, где он сейчас фактически живет (прописка учитываться не будет). После этого каждому жителю выдадут QR-код – эти коды и будут теми пропусками для выхода из дома, о которых в своем обращении сказал Собянин. Их нужно будет предъявлять полиции по требованию.

В указе Собянина также сказано, что ограничения на передвижения не будут распространяться на обладателей спецпропусков, которые мэрия выдаст в особом порядке.

Риски QR-кодов

Жители должны будут дать свое согласие на сбор, обработку, хранение и неограниченную передачу персональных данных в базе на сайте мэра Москвы, отмечают юристы "Агоры". В результате будет сформирована база, к которой будет доступ у "почти неограниченного круга лиц (сотрудников штаба, технических специалистов, любого сотрудника полиции со сканером QR-кодов) ко всем этим персональным данным".

"Любой новый программный продукт содержит ошибки. Предельно высокая скорость разработки повышает вероятность ошибок на порядок. Участие в разработке государственных служащих, не имеющих прямой финансовой заинтересованности в результате, также не идет на пользу качеству любого проекта. То обстоятельство, что в чрезвычайной обстановке регистрацию должны будут пройти разом несколько десятков миллионов людей, также не добавляет стабильности этой системе. Таким образом, любая попытка использовать эту базу данных в целях привлечения гражданина к какой-либо ответственности (в условиях независимого и беспристрастного суда, всерьез учитывающего значение презумпции невиновности) будет разбиваться о заключение приглашенного защитой технического специалиста, который подтвердит, что невозможно исключить вероятность ошибки сырого программного продукта", – говорят в "Агоре".

Юристы также отмечают, что возможна массовая утечка актуальных персональных данных, в том числе формирование и передача реестров арендодателей, сдающих более одной квартиры, не только налоговым органам, но и злоумышленникам.

"Вызывает серьезную обеспокоенность тот факт, что сбор и обработка персональных данных в таком режиме может стать нормальной практикой и после завершения эпидемии. Нет ясности, что будет с гражданами, у которых отсутствует доступ к интернету, нет надлежащей квалификации или физической возможности зарегистрироваться на портале", – подчеркивают в правозащитной организации.