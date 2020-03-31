 

Ополаскиватели для полости рта оказались опасными

31.03.2020, 4:55, Новости дня

Ученые обнаружили опасность ополаскивателей для полости рта, которые могут оказывать влияние даже на сосуды.

Специалистами был проведен эксперимент с 36 участниками. В течение недели эксперты следили за изменением соотношения микроорганизмов во рту после использования ополаскивателя с хлоргексидином. Известно, что одна группа испытуемых использовала настоящий ополаскиватель для полости рта, а другая – плацебо. Обнаружилось, что хлоргексидин, который содержится в ополаскивателе, увеличивает кислотность в ротовой полости и приводит к разрушению зубов, а также риску развития кариеса.

Также ученые выяснили, что от использования ополаскивателя у добровольцев снижалась выработка оксида азота в организме, который отвечает за здоровье сосудов.



Последнее из рубрики: Новости дня


СМОТРЕТЬ КОММЕНТАРИИКомментариев нет

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

12.03 / Вирусолог оценил шансы Трампа заразиться коронавирусом от секретаря Болсонару

18.03 / Заблокированные на границе Италии и Словении фуры прибыли в Украину

14.02 / Компания Samsung выпустила новые полезные аксессуары

19.02 / ФСБ задержала членов международной экстремистской организации в Москве

06.02 / Скоростной поезд сошел с рельсов в Италии

29.03 / В первый день карантина москвичи весело жарили шашлыки

08.02 / В Шанхае запретили появляться в общественных местах без масок

11.02 / Контрразведка США назвала противостояние РФ и Китаю главной задачей

05.02 / Эпидемия коронавируса. МАУ выполнили последний рейс из Китая

06.03 / Врач разъяснил специальную экипировку приезжающих на вызовы бригад «скорой»

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта → новости рыбинска

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2020 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Новости Рыбинска