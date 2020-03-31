Ополаскиватели для полости рта оказались опасными

31.03.2020, 4:55, Новости дня

Ученые обнаружили опасность ополаскивателей для полости рта, которые могут оказывать влияние даже на сосуды.

Специалистами был проведен эксперимент с 36 участниками. В течение недели эксперты следили за изменением соотношения микроорганизмов во рту после использования ополаскивателя с хлоргексидином. Известно, что одна группа испытуемых использовала настоящий ополаскиватель для полости рта, а другая – плацебо. Обнаружилось, что хлоргексидин, который содержится в ополаскивателе, увеличивает кислотность в ротовой полости и приводит к разрушению зубов, а также риску развития кариеса.

Также ученые выяснили, что от использования ополаскивателя у добровольцев снижалась выработка оксида азота в организме, который отвечает за здоровье сосудов.