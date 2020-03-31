Трамп оценил возможность введения общенационального карантина в США
31.03.2020, 4:53, Новости дня
Глава Белого дома Дональд Трамп оценил возможность введения общенационального карантина в Соединенных Штатах в связи с распространением нового коронавируса.
По словам Трампа, введение общенационального карантина в США«на данный момент крайне маловероятно», передает ТАСС.
Глава Белого дома признал, что такая возможность обсуждалась, но «это предложение сочли слишком неудобным». Трамп обратил внимание, что некоторые штаты в связи с распространением нового коронавируса «получили серьезный удар», а другие – «совсем не имеют проблем».
В то же время он подчеркнул, что власти страны могут ужесточить санитарные ограничения. «По больше части рекомендации останутся такими, как сейчас, возможно, даже [станут] немного более жесткими», – добавил американский лидер.
Согласно последним данным университета Джонса Хопкинса, число случаев заражения новым коронавирусом в США превысило 160 тыс., умерли более 2,9 тыс. человек.
В прошлую пятницу США вышли на первое место по числу выявленных случаев заражения COVID-19. При этом скорость распространения коронавируса в США вдвое превысила мировой показатель.
Последние данные о ситуации с COVID-19 в РФ и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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