Трамп оценил возможность введения общенационального карантина в США

31.03.2020, 4:53, Новости дня

Глава Белого дома Дональд Трамп оценил возможность введения общенационального карантина в Соединенных Штатах в связи с распространением нового коронавируса.

По словам Трампа, введение общенационального карантина в США«на данный момент крайне маловероятно», передает ТАСС.

Глава Белого дома признал, что такая возможность обсуждалась, но «это предложение сочли слишком неудобным». Трамп обратил внимание, что некоторые штаты в связи с распространением нового коронавируса «получили серьезный удар», а другие – «совсем не имеют проблем».

В то же время он подчеркнул, что власти страны могут ужесточить санитарные ограничения. «По больше части рекомендации останутся такими, как сейчас, возможно, даже [станут] немного более жесткими», – добавил американский лидер.

Согласно последним данным университета Джонса Хопкинса, число случаев заражения новым коронавирусом в США превысило 160 тыс., умерли более 2,9 тыс. человек.

В прошлую пятницу США вышли на первое место по числу выявленных случаев заражения COVID-19. При этом скорость распространения коронавируса в США вдвое превысила мировой показатель.

Последние данные о ситуации с COVID-19 в РФ и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.