Украинские полярники со второй попытки добрались в Чили на пути в Антарктиду вопреки коронавирусу и закрытым границам

31.03.2020, 4:49, Новости дня

Украина со второй попытки смогла доставить в Чили на пути в Антарктиду участников 25-й украинской антарктической экспедиции (УАЭ), несмотря на пандемию коронавируса и закрытые границы. Об этом сообщает в Facebook 30 марта Национальный антарктический научный центр.

“С радостью сообщаем вам, что Украине удалось доставить в Чили участников 25-й украинской антарктической экспедиции, которые должны сменить на станции “Академик Вернадский” своих коллег”, – говорится в сообщении.

На станции полярники сменят коллег, работающих в Антарктиде уже около года.

Из-за ограничений в Чили полярники будут в обсервации, потом продолжат путь в Антарктиду на корабле.

В состав 25-й УАЭ входит 10 мужчин и две женщины.

ПОПРИ ПАНЕДЕМІЮ КОРОНАВІРУСУ І ЗАКРИТІ КОРДОНИ – 25-а УКРАЇНСЬКА АНТАРКТИЧНА ЕКСПЕДИЦІЯ ВЖЕ В ЧИЛІЗ радістю… Posted by Національний антарктичний науковий центр on Esmaspäev, 30. märts 2020

Из-за пандемии COVID-19 команда 25-й украинской антарктической экспедиции (УАЭ), которая отправилась на станцию “Академик Вернадский”, не смогла добраться до Антарктиды и 20 марта вынуждена была вернуться в Киев.

Вспышка коронавирусной инфекции COVID-19 началась в декабре 2019 года в Китае. 11 марта Всемирная организация здравоохранения объявила распространение коронавируса пандемией.

По данным американского Университета Джонса Хопкинса на 30 марта, общее количество инфицированных в мире превысило 755 тыс., из них 36 211 человек умерли, более 156 тыс. выздоровели. По подсчетам телеканала CNN, из-за коронавируса на карантине треть населения планеты – около 2,5 млрд человек.