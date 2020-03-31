Зеленский: Мероприятия по предупреждению COVID-19 не должны влиять на уровень готовности ВСУ

31.03.2020, 4:49, Новости дня

Любые мероприятия, связанные с недопущением коронавирусной инфекции, не должны влиять на уровень готовности Вооруженных сил Украины выполнять возложенные на них задачи. Об этом заявил президент Владимир Зеленский на селекторном совещании с министром обороны Украины, главнокомандующим ВСУ и командующими видов, родов Вооруженных сил, сообщила пресс-служба Офиса президента.

Совещание было посвящено вопросам предотвращения распространения коронавируса и обеспечения обороноспособности Украины. Зеленский заслушал информацию о мерах, которые принимает командование для нераспространения COVID-19 в войсках, а также об участии военных в ликвидации последствий чрезвычайной ситуации.

“Мы сделаем все возможное, чтобы наши военные оставались здоровыми. Это наша первоочередная задача. Однако все меры, предпринимаемые ради безопасности от коронавируса, не должны повлиять на боевую готовность наших военнослужащих. Здесь все просто: они защищают нас, а мы – их”, – отметил президент.

Главнокомандующий Вооруженных сил Украины Руслан Хомчак заверил, что ВСУ готовы дать отпор агрессору и к обороне Украины. В рабочем порядке была заслушана информация об основных проблемах с обеспечением и даны все необходимые поручения.

Министр обороны Украины Андрей Таран заявил, что ситуация контролируемая, поскольку забота о соответствующем и полном обеспечении каждого военнослужащего ВСУ является приоритетом для Министерства обороны.

В Украине на 10.00 30 марта подтвердилось 480 случаев коронавирусной болезни COVID-19, 12 человек умерли, шесть выздоровели. В Украине чаще всего болеют COVID-19 люди в возрасте от 31 до 40 лет.

Вспышка COVID-19 началась в декабре 2019 года в китайском Ухане. 11 марта Всемирная организация здравоохранения объявила распространение коронавируса пандемией.По данным американского Университета Джона Хопкинса, к 30 марта в мире коронавирусом инфицировано 766 тыс. человек, 36 тыс. умерли, выздоровело почти 160 тыс. человек. Наибольшее количество заболевших – в США, Италии, Испании, Китае и Германии.