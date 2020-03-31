 

На Буковине женщина с COVID-19 обвинила односельчанина, что он первый заболел, но никому не сказал

31.03.2020, 4:49, Новости дня

Жительница села Коленковцы в Черновицкой области, которая заболела коронавирусной болезнью, заявила, что ее односельчанин первым подхватил инфекцию, но никому об этом не рассказал. Об этом женщина написала в Viber-группе, скриншоты которой опубликовал “Обозреватель”.

По словам женщины, некий Иван заболел коронавирусной болезнью на четыре дня раньше нее. Она добавила, что он также был на митинге под обладминистрацией и ему там было плохо.

Женщина также отметила, что Иван соврал о наличии у него болезни, хотя и лежал в инфекционном отделении больницы.

Скриншот: obozrevatel.com

Скриншот: obozrevatel.com

Скриншот: obozrevatel.com

Вскоре сам мужчина опубликовал в группе справку из больницы, однако женщина ответила, что она купленная.

“Ты сам знаешь всю правду. Есть свидетели, какое у тебя было состояние. Подкупи их”, – написала она.

Скриншот: obozrevatel.com

29 марта жительница Черновицкой области извинилась и заявила, что ее детям угрожают расправой за то, что она неспециально распространила коронавирус в своем селе.

Как пишет “Обозреватель”, женщина недавно вернулась с заработков из Италии, где, вероятно, и подхватила вирус. Приехав домой, она принимала активное участие в общественной жизни своего села Коленковцы. К примеру, женщина ходила на митинги под обладминистрацию 9 марта, где жители трех сел боролись за создание отдельной территориальной общины, общалась с главой Коленковцев.

Как сообщают СМИ, женщина заразила не только своих детей и внуков, но и главу села. Еще 14 ее односельчан находятся в больнице с коронавирусом.

Вспышка COVID-19 началась в декабре 2019 года в китайском Ухане. 11 марта Всемирная организация здравоохранения объявила распространение коронавируса пандемией. По данным американского Университета Джонса Хопкинса на 30 марта, общее количество инфицированных в мире превысило 745 тыс., из них более 156 тыс. выздоровели, а 35 307 человек умерли.

В Украине на 10.00 30 марта подтвердилось 480 случаев коронавирусной болезни COVID-19, 11 человек умерли, шесть – выздоровели.

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



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