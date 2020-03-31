Российские ритейлеры из-за коронавируса собрались отказаться от приема наличных

31.03.2020, 4:48, Новости дня

Крупные ритейлеры и службы доставки планируют ввести единые правила безопасности для предотвращения распространения в РФ коронавируса COVID-19, сообщили в пресс-службе Wildberries.

Компании договорились закрыть торговые залы, доставлять товары и выдавать заказы в пунктах выдачи бесконтактным способом, причем отказаться в них от приема наличных и банковских карт, перейти к выдаче только предоплаченных на сайте или в приложении покупок, передает РИА «Новости».

Помимо этого, в пункты выдачи заказов или магазины будут пускать строго по одному покупателю. Кабины для примерки одежды работать не будут. Персонал должен носить защитные маски и перчатки, также в торговых точках установят санитайзеры.

К соглашению присоединились Wildberries, «Связной», Avito, Boxberry, «Снежная Королева», Lamoda, Ozon, «Ситилинк», DPD, ПЭК, «М.Видео-Эльдорадо», Aliexpress и «Спортмастер». Эту инициативу также поддержала «Леруа Мерлен», но без закрытия торгового зала.

Напомним, ЦБ призвал банки дезинфицировать банкоматы и наличные деньги в целях профилактики коронавируса. Российский вирусолог Виктор Зуев в комментарии газете ВЗГЛЯД оценил вероятность заражения коронавирусом через деньги.

Последние данные о ситуации с COVID-19 в РФ и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.