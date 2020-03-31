В ВОЗ опровергли популярный миф о заражении коронавирусом

31.03.2020, 4:22, Разное

Заражение коронавирусом происходит из-за попадания в организм мелких капель, которые выделяются при кашле или чихании. При этом люди должны находиться на расстоянии менее метра друг от друга.

По воздуху COVID-19 не передается, подчеркнули в ВОЗ. Выделяемые зараженным капли слишком тяжелые, чтобы долго задерживаться в воздухе. Даже если пройти там, где несколько минут назад шел инфицированный, шанс подхватить коронавирус почти нулевой, заверили в организации.

Эксперты ВОЗ призвали соблюдать дистанцию не менее метра. Так можно защититься от заражения. Кроме того, в ВОЗ посоветовали не прикасаться к поверхностям, которые могут содержать выделения больных коронавирусом, и чаще мыть руки.

Напомним, что по всему миру COVID-19 заразились более 700 тысяч человек. В России за последние сутки выявлено 302 новых случая, из них 212 – в Москве.

В столице большинство новых заболевших – люди в возрасте от 18 до 40 лет, сообщает городской оперативный штаб по борьбе с коронавирусом. Общее число инфицированных COVID-19 в нашей стране достигло 1836.

С 30 марта в Москве и области введены новые ограничения из-за коронавируса. Граждане обязаны оставаться дома: покидать квартиру можно только для похода в продуктовый магазин, аптеку, банк, на работу, для выгула домашних животных, обращения за срочной медпомощью, а также если необходимо выкинуть мусор.

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Публикация от ДНИ.РУ (@dniru) 29 Мар 2020 в 8:32 PDT