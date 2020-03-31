Легкоступова с сыном бежали из охваченной смертельным коронавирусом Москвы

31.03.2020, 4:22, Разное

Звонок “Дни.ру” застал Валентину Легкоступову на кухне. “Закладываю хлебопечку, – пояснила певица. – Вообще, в эти дни, когда вся работа отменилась, много времени провожу на кухне – готовлю, пеку. Особенно мне удается настоящий украинский борщ!”

Из охваченной эпидемией столицы певица сбежала на дачу в Московской области. Занимается там звезда не только кулинарией, но и приусадебным хозяйством: подрезает кусты, белит деревья, чистит пруд. “Я не боюсь работы, не белоручка. Могу держать в руке не только микрофон, но и инструменты”, – заверила артистка.

Вместе с ней в самоизоляции находится сын – 19-летний Матвей. “Он учится в IT-колледже, будет специалистом по цифровым технологиям, – сообщила Валентина. – Сейчас, правда, все на карантине учатся удаленно”.

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Публикация от ДНИ.РУ (@dniru) 29 Мар 2020 в 10:43 PDT

Напомним, что на сегодняшний день в мире насчитывается 724 945 заболевших коронавирусом, 34 тысячи из них умерли. В Москве и области введен режим полной самоизоляции граждан. Власти пообещали “постепенно, но неуклонно” ужесточать контроль за его соблюдением.