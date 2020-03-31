Мнение: Добровольно-принудительная самоизоляция.

31.03.2020, 4:20, Разное

1. В Москве сегодня режим самоизоляции продлили до 14 апреля (позднее оперштаб Москвы отрицал эту дату, но видимо просто озвучили раньше времени), при этом указанная дата не предел и отмена/продление будут зависеть от эпидемической ситуации.

Также на самоизоляцию сегодня перешел Питер и еще целый ряд регионов. Есть мнение, что 14 апреля это не предел, особенно если учитывать инкубационный период в 2 недели (1 неделя ничего показать чисто физически не может).

2. У нас в Севастополе пока все менее жестко, губернатор объявил, что рассчитывает на сознательность граждан, но если сознательности не будет, то будет как в Москве. Кроме того он обмолвился о комендантском часе и наказаниях для тех, кто нарушает режим самоизоляции (как в Крыму, Питере и Брянске).

3. Кроме того, у нас отменили на некоторое время троллейбусы и паромы, а также ограничили кол-во катеров через бухту (ходить они будут утром и вечером в строго отведенные сроки. Автовокзал закрылся. Работающим пенсионерам обещали выдать спецпропуска. В общем, такой себе частичный карантин.

4. У нас в Крыму начали производить медицинские маски на трех предприятиях. Сообщество итальянских адвокатов обратилось к России с просьбой разрешить отправку в Италию (!) гуманитарного груза из Крыма (!). Если что-то подобное произойдет, могу только представить накал истерики на Украине.

5. США уверенно бьют рекорды по числу заболевших коронавирусной инфекцией. Уже сейчас они лидируют по числу заболевших и скоро обгонят Италию по количеству смертей. На американском ТВ всерьез обсуждают, что озвученный Трампом сценарий с 200 тыс. погибших это слишком оптимистичен.

6. Корпорация Хуавэй отозвала свою помощь из Европы после того, как ее обвинили в "пиаре на костях". В результате, дома престарелых в Испании и Голландии не получили 1 800 000 масок. И это на фоне заказа у того же Китая французами 1 000 000 000 масок. Политика глобалистов – пусть сдохнут, лишь бы Китай не извлек какой-либо выгоды.

Плюс для тех, кто интересовался, чем занимаются российские военные в Италии.

Плюс о наплыве зараженных в США.

Плюс о ситуации в итальянских больницах. Рассказывает заболевшая коронавирусом.