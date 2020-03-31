 

NASA хочет использовать новый ионный двигатель для изменения траектории полета опасных астероидов

31.03.2020, 4:09, Разное

Ученые из NASA намерены сдвинуть с траектории астероид, который может упасть на Землю уже через 1,5 года. Для этого, разработчики создадут специальный ионный двигатель и запустят в специальную миссию.
Главной задачей будет являться изменение траектории космического объекта, который угрожает Земле. Не секрет, что даже не самый большой астероид может вызвать не самые лучшие последствия для Земли, поэтому специалисты советуют помнить о подобных угрозах. Помимо NASA, в решении данной проблемы очень заинтересованы представители Роскосмоса и Европейского космического агентства, но именно американская корпорация сейчас готова лучше всех. Впрочем, речь идёт об обычном испытании – размер большего из двух выбранных астероидов составляет всего лишь 780х160 метров.

Ионный двигатель специально разгонят и заставят столкнуться с астероидом, даже несмотря на намного меньший вес. По мнению ученых, речь идёт о важной репетиции перед будущими подобными проектами. Предположительно, данные астероиды приблизятся к Земле уже в сентябре следующего года.



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