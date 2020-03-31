Ученые Роспотребнадзора создали высокоточный тест для диагностики вируса
31.03.2020, 3:54, Новости дня
Высокоточный тест для выявления новой коронавирусной инфекции разработал ФБУН Центральный НИИ Эпидемиологии Роспотребнадзора.
Набор реагентов успешно прошел клинические испытания и 25 марта зарегистрирован для использования в России. Новый тест, как говорится на сайте Роспотребнадзора, соответствует всем современным требованиям. Массовое тестирование – один из важнейших факторов, позволяющих остановить дальнейшее распространение инфекции.
Накануне сообщалось о создании трех препаратов для лечения инфекции. Это триазавирин, фавипиравир и фортепрен. Лекарства были разработаны при участии ученых из Российской академии наук.
А готовую к применению вакцину можно ждать в РФ не ранее, чем через 11 месяцев. Об этом общественность проинформировала руководитель Федерального медико-биологического агентства (ФМБА) Вероника Скворцова.
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