Ученые Роспотребнадзора создали высокоточный тест для диагностики вируса

31.03.2020, 3:54, Новости дня

Высокоточный тест для выявления новой коронавирусной инфекции разработал ФБУН Центральный НИИ Эпидемиологии Роспотребнадзора.

Набор реагентов успешно прошел клинические испытания и 25 марта зарегистрирован для использования в России. Новый тест, как говорится на сайте Роспотребнадзора, соответствует всем современным требованиям. Массовое тестирование – один из важнейших факторов, позволяющих остановить дальнейшее распространение инфекции.

Накануне сообщалось о создании трех препаратов для лечения инфекции. Это триазавирин, фавипиравир и фортепрен. Лекарства были разработаны при участии ученых из Российской академии наук.

А готовую к применению вакцину можно ждать в РФ не ранее, чем через 11 месяцев. Об этом общественность проинформировала руководитель Федерального медико-биологического агентства (ФМБА) Вероника Скворцова.