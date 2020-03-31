С 1 июля 2021 в Украине вводится рынок земли

31.03.2020, 3:45, Новости дня

В ночь с понедельника на вторник Верховная Рада Украины приняла во втором чтении и в целом закон, разрешающий продажу земель сельскохозяйственного назначения. За него проголосовали 259 народных депутатов, против – 24.

Законом с 1 июля 2021 вводится рынок земли. Приобретать право собственности на земельные участки сельскохозяйственного назначения могут: граждане Украины, юридические лица страны, участниками которых являются только граждане Украины и / или государство, и / или территориальные общины, сами территориальные общины, а также государство.

Иностранцам, лицам без гражданства и юридическим лицам запрещено приобретать доли в уставном капитале, акции, паи, членство в юридических лицах, которые являются владельцами земель сельскохозяйственного назначения. Эта норма может быть отменена на всенародном референдуме.

Снятие запрета на продажу сельхозугодий является одним из требований для получения кредита размером 8 миллиардов долларов от Международного валютного фонда.

Сторонники снятия запрета отмечают, что такой шаг приведет к росту инвестиций в один из ведущих мировых экспортеров зерна.