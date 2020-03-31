Трамп заявил о возможном ужесточении рекомендаций по коронавирусу

31.03.2020, 3:45, Новости дня

Дональд Трамп заявил в понедельник, что федеральные правила социального дистанцирования могут быть ужесточены, а ограничения на поездки в Китай и Европу останутся в силе. Он также призвал американцев помочь в борьбе с коронавирусом с помощью жестких мер, которые будут действовать до конца апреля.

Выступая перед журналистами в Белом доме, президент Трамп отметил, что более одного миллиона американцев были проверены на COVID-19.

«Вчера я объявил, что мы будем продлевать действие принципов социальной дистанции до конца апреля. Это основано на моделировании ситуации, которое показывает, что пик смертности не наступит в течение еще двух недель. То же моделирование демонстрирует, что, неукоснительно следуя этим рекомендациям, мы могли бы спасти более миллиона жизней», – отметил президент США. – «Рекомендации останутся в силе и могут быть немного ужесточены».

Трамп, который столкнулся с критикой за преуменьшение пандемии на ее ранних этапах призвал всех соблюдать ограничения.

«Каждый из нас должен сыграть свою роль в победе в этой войне. Каждый гражданин, семья и бизнес могут играют роль в остановке вируса. Это наш общий патриотический долг. В ближайшие 30 дней наступят непростые времена, и это очень важные 30 дней», – сказал он.

Координатор рабочей группы по борьбе с коронавирусом Дебора Биркс заявила, что федеральные рекомендации важны, потому что все штаты сталкиваются с одинаковыми уровнями риска.

«Если вы посмотрите на ситуацию во всех штатах, то все движется по одинаковым кривым. Вот почему мы считаем, что должны быть федеральные рекомендации, чтобы каждый штат понимал что два случая заражения могут стать 20, которые потом станут 200, потом 2 000, и это то, что мы пытаемся предотвратить».

Ведущий эксперт США по инфекционным заболеваниям Энтони Фаучи, заявил, что ожидает новую вспышку коронавируса осенью. Он добавил, что Соединенные Штаты будут лучше подготовлены к тому времени.

Дональд Трамп отметил, что его администрация рассмотрит предложение бывшего руководителя Управления по санитарному надзору за качеством пищевых продуктов и медикаментов США (FDA) Скотта Готтлиба о необходимости использования маски в общественных местах, чтобы остановить распространение вируса.