В Марокко были обнаружены окаменелости новых видов летающих динозавров

31.03.2020, 3:40, Новости дня

Группа ученых обнаружила три новых вида летающих рептилий, которые обитали 100 миллионов лет назад в Сахаре.

Команда специалистов выяснила, что на территории доисторического Марокко жило сообщество птерозавров, которое охотилось на рыбу. Новые птерозавры были идентифицированы экспертами по фрагментам челюстей и зубов. Выяснилось, что размах крыльев летающих динозавров составлял от трех до четырех метров.

Останки птерозавров были найдены учеными в геологических образованиях вдоль границы между Марокко и Алжиром.