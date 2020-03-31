 

В Марокко были обнаружены окаменелости новых видов летающих динозавров

31.03.2020, 3:40, Новости дня

Группа ученых обнаружила три новых вида летающих рептилий, которые обитали 100 миллионов лет назад в Сахаре.

Команда специалистов выяснила, что на территории доисторического Марокко жило сообщество птерозавров, которое охотилось на рыбу. Новые птерозавры были идентифицированы экспертами по фрагментам челюстей и зубов. Выяснилось, что размах крыльев летающих динозавров составлял от трех до четырех метров.

Останки птерозавров были найдены учеными в геологических образованиях вдоль границы между Марокко и Алжиром.



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