Бренд Suzuki готовит пятидверный вариант Jimny

31.03.2020, 3:40, Новости дня

Японский автомобильный гигант Suzuki сообщил о планах презентовать обновленную модификацию внедорожника Jimny.

Напомним, мир увидел первую модификацию данной модели около 20 лет назад, тогда как японская компания не торопилась выпускать более современную версию. Актуальное поколение Jimny вышло в 2018 году. Что касается новой генерации автомобиля, то здесь известно, что его выпуском займутся на площадке в Индии.

Новинка сможет похвастаться пятидверным исполнением кузова, тогда как никаких других параметров разработчики не называют. Однако уже из этих данных можно предположить, что новая модель получил удлиненную колесную базу и ряд других важных опций. С учетом доступности внедорожника Jimny, популярность модели может оказаться достаточно высокой.