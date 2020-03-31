Ученые рассказали, почему снятся ночные кошмары

31.03.2020, 3:40, Новости дня

Американские ученые провели исследование, которое подтвердило, что ночные кошмары основаны на отвращении, боли потери и чувстве вины.

По словам специалистов, ночные кошмары являются достаточно полезными для человека. Они способствуют тому, что система кровообращения активно переносит необходимые вещества в расслабленные мышцы тела. Также во время сна происходит укрепление иммунной системы, рост клеток организма, нормализация давления и уменьшение стрессовых последствий.

Специалисты утверждают, что причиной ночных кошмаров может стать обильная трапеза перед сном или просмотр фильмов ужасов. Кроме этого, вызывать кошмары может употребление алкоголя или прием антидепрессантов.