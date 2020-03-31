Ученые рассказали, почему снятся ночные кошмары
31.03.2020, 3:40, Новости дня
Американские ученые провели исследование, которое подтвердило, что ночные кошмары основаны на отвращении, боли потери и чувстве вины.
По словам специалистов, ночные кошмары являются достаточно полезными для человека. Они способствуют тому, что система кровообращения активно переносит необходимые вещества в расслабленные мышцы тела. Также во время сна происходит укрепление иммунной системы, рост клеток организма, нормализация давления и уменьшение стрессовых последствий.
Специалисты утверждают, что причиной ночных кошмаров может стать обильная трапеза перед сном или просмотр фильмов ужасов. Кроме этого, вызывать кошмары может употребление алкоголя или прием антидепрессантов.
Последнее из рубрики: Новости дня
СМОТРЕТЬ КОММЕНТАРИИ ✎ Комментариев нет