Ученые рассказали, почему снятся ночные кошмары

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31.03.2020, 3:40, Новости дня

Американские ученые провели исследование, которое подтвердило, что ночные кошмары основаны на отвращении, боли потери и чувстве вины.

По словам специалистов, ночные кошмары являются достаточно полезными для человека. Они способствуют тому, что система кровообращения активно переносит необходимые вещества в расслабленные мышцы тела. Также во время сна происходит укрепление иммунной системы, рост клеток организма, нормализация давления и уменьшение стрессовых последствий.

Специалисты утверждают, что причиной ночных кошмаров может стать обильная трапеза перед сном или просмотр фильмов ужасов. Кроме этого, вызывать кошмары может употребление алкоголя или прием антидепрессантов.



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