 

“Такого он на ухо президенту не подсказывал”. “Квартал 95” посвятил номер отставке Богдана. Видео

31.03.2020, 3:31, Новости дня

Богдан возглавлял администрацию Владимира Зеленского (позже АП была переименована в Офис президента) с мая 2019 года по февраль 2020-го.

11 февраля глава государства уволил Богдана, назначив на его место Андрея Ермака, до этого работавшего помощником президента. В ОПУ заверили, что смена руководства офиса не повлияет на политический курс государства. Богдан свою отставку не комментировал, но перед его увольнением Зеленский говорил, что в его команде есть конфликты, которые мешают работать. В марте президент говорил, что увольнение связано с “человеческими отношениями”.

2 марта Андрей Богдан заявил, что возвращается к адвокатской практике.

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Видео: Студия Квартал 95 Online / YouTube

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



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